Michael Clark sabe que Gonzalo Montes fue el segundo de los refuerzos confirmados por la U de Chile. Y que en gran parte el arribo del uruguayo fue para satisfacer un deseo de Gustavo Álvarez, quien dirigió y fue campeón con el charrúa en Huachipato.

En ese contexto, Clark conversó con Disney+ poco antes del inicio de la Copa Betano. Y se refirió muy positivamente al desembarco de Montes al Centro Deportivo Azul. “Siempre habíamos querido contar con Gonzalo”, aseguró el cuestionado presidente de Azul Azul.

“No habíamos podido el año pasado. Tuvo un tremendo 2022, fue el mejor jugador de 2023. El técnico lo conoce mucho y estoy seguro que andará muy bien. Estamos trabajando en el mercado”, aseguró el empresario en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso.

Gonzalo Montes llegó a Universidad de Chile y se sumó a Julián Alfaro como refuerzo. (Foto: U de Chile).

Y dio pistas de las otras incorporaciones que llegarán. “Necesitamos un 9. También un volante y dependiendo de ciertas conversaciones sumaremos otro volante y otro 9″, manifestó Clark en la conversación con la periodista María José Orellana.

Pero no quiso profundizar en dos casos puntuales: el del chileno Javier Altamirano y el del atacante uruguayo Octavio Rivero. “No me gusta entrar en nombres propios. Es una falta de respeto y al club no le conviene. Entiendo que la gente quiere saber, pero es mejor trabajar en silencio. Los dos que llegarán son tremendos jugadores“, se comprometió el timonel de la concesionaria.

Clark aplaude el fichaje de Montes y explica la demora en los refuerzos de U de Chile

Para Michael Clark, el arribo de Gonzalo Montes es un salto de calidad en la U de Chile, que todavía sigue en una ardua búsqueda por más refuerzos. “Todos queremos que sea más rápido. El año pasado fuimos el único equipo que partió el primer día con toda la gente en el plantel”, expuso el presidente de Azul Azul.

“Este año ha sido especial. Partimos antes que otras ligas, que terminaron después. Mucha gente está en sus días libres, hay que tener paciencia. Siempre hemos dicho que queremos al mejor equipo posible. Tenemos a Julián (Alfaro) y a Gonzalo, que siempre lo habíamos querido”, agregó Clark.

El celular de Michael Clark tiene mucha actividad por estos días. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Se refería al extremo de Magallanes, que se recuperó de un desgarro y se metió en el banco de suplentes del amistoso ante Coquimbo Unido. “Estamos muy contentos. Trabajamos en otros nombres, sabemos cuáles son, esperamos llegar a buen puerto lo antes posible”, sentenció Clark. El tiempo dirá cómo resultan esas gestiones. Tic, tac, tic, tac…