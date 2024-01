Universidad de Chile sigue entregando una buena imagen en este inicio de año con sus amistosos. Los azules parecen ir en alza de la mano de Gustavo Álvarez, dando una muestra de ello con la victoria de 3-1 en el Clásico Universitario ante la UC jugado en Coquimbo.

Tras este triunfo, uno que tuvo buenas palabras para la labor azul fue Matías Zaldivia, quien valoró que en estos partidos ya se está viendo la mando del técnico y sus trabajos en los entrenamientos.

“Quedaron buenas sensaciones. Hicimos un gran partido y en líneas generales, sacando la primera media hora, dominamos gran parte del trámite”, afirmó el defensor.

En ese sentido, Zaldivia sostuvo que “a medida que pasan los partidos, este recién es nuestro segundo amistoso, se están viendo cosas que venimos practicando desde el primer día de pretemporada. Eso nos deja muy contentos”.

Para finalizar comentó el movimiento táctico de Emmanuel Ojeda metiéndose entre los centrales en algunas ocasiones, afirmando que “depende también del rival y cómo jueguen. Le tocó muchas veces a Emma (Ojeda) quedar como líbero, pero no jugamos con línea de tres ni nada, si no depende del sistema que use el rival”.

¿Cuáles son los números de Matías Zaldivia en la U?

Matías Zaldivia jugó en su primer año con los azules un total de 25 partidos oficiales. En ellos marcó un gol, dio una asistencia y sumó a los 2.134 minutos de acción.

¿Cuándo volverá a jugar Universidad de Chile?

Los azules saldrán a la cancha para enfrentar a Coquimbo Unido este martes 30 de enero a partir de las 20:00 horas en el Francisco Sánchez Rumoroso. Este será el úlitmo partido de la Copa de Verano Coquimbo 2024.

