La alegría y la expectativa azul está por los cielos. Universidad de Chile se ha visto muy solvente en la pretemporada y ya hay quienes dicen que el club laico será uno de los protagonistas en el próximo Campeonato Nacional.

El triunfo en el primer Clásico Universitario del año se viene a agregar a la demoledora actuación ante Unión Española. El resultado: altas expectativas sobre el elenco de Gustavo Álvarez.

Es este ambiente el que hizo que varios jugadores de la Universidad de Chile subieran fotos a sus redes sociales disfrutando de la alegría de ganarle al rival universitario.

Uno de estos últimos fue Cristopher Toselli, ampliamente identificado con Universidad Católica y que, sin embargo, celebró con un “pocas cosas más lindas que ganar un Clásico Universitario”, dejando furia a los pocos seguidores de la Franja que aún le quedan.

Un saludo que puede caer mal

Todo indica, sin embargo, que los saludos al escudo del Romántico Viajero de Toselli ya no crean espantos entre los hinchas de la Franja. Lo que sí podría causar más de algún dolor es que los haga alguien como Gary Medel, un jugador cuyo futuro estaría ligado a la UC, al menos en las esperanzas de sus hinchas.

Pues resulta que entre los “Me Gusta” que se ganó la publicación bullanguera de Cristopher Toselli, además de muchos jugadores identificados con el club (como Eduardo Vargas y Charles Aránguiz), también contaba la de Gary Medel.

Yendo aún más lejos, el Pitbull no sólo se congració con su ex compañero en Universidad Católica, sino también con un jugador cuyo pasado no pasa ni cerca de San Carlos de Apoquindo.

Se trata de Matías Zaldivia, quien en su Instagram subió una foto con la hinchada azul de fondo y con la leyenda “Noche de clásico”. Gary Medel le comentó: “¡Qué jugador! Crack, hermano. A seguir así”.

Lo cierto es que además de su identificación con la Universidad Católica, el Pitbull también es un jugador de selección y no es raro que reparta buena onda entre los posibles o fijos en las nóminas de la Roja. Pero de que debe dolerle a algunos, puede ser.

¿Cuándo vuelve a jugar Universidad Católica?

A falta de una oficialización, todo apunta a que el próximo desafío de la UC en esta pretemporada 2024 será ante Santiago Wanderers. Será en la llamada “Noche Verde”, programada en un principio para el viernes 9 de febrero a las 19:00 horas en el Elías Figueroa de Valparaíso.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.