Dos partidos y dos goleadas abultadas son las que ha cosechado Universidad de Chile en lo que va de pretemporada. Los azules comenzaron a preparar su participación en el Campeonato Nacional 2024 y este sábado derrotaron por 3-1 a Universidad Católica, por la Copa de Verano que se juega en Coquimbo.

El equipo que hoy dirige Gustavo Álvarez no solamente ha mostrado gol, sino que también buen fútbol. La victoria por 4-0 sobre Unión Española hace una semana en Santa Laura fue el comienzo de la ilusión de los hinchas que hoy están completamente convertidos. Si no, pregúntenle a Johnny Herrera.

En Todos Somos Técnicos de TNT Sports, el futbolista con más títulos en la historia de Universidad de Chile confesó que está total y completamente entregado a que este año será el bueno con la U. Esto, luego de ver los primeros dos amistosos de pretemporada ante rivales diretos.

“Me vuelvo a ilusionar. No por un jugador en particular, no por algo distinto que se podría mostrar, solo porque hay una idea que está súper clara que en estos dos partidos la U ha implementado”, comentó el ídolo azul. Además, entregó las cosas que le han gustado del equipo este año.

Según Herrera, “hay una base táctica de lo que fue Huachipato. A mí siempre me gustó como jugaba ese Huachipato. Hay un gol que está calcado. El desborde por la banda, se tira el centro, se pierde el centro, pero la segunda pelota la gana de nuevo Marcelo Díaz presionando la salida de Católica y viene el primer gol de la U”, explicó.

“Se nota una U que va a ir a buscar los partidos, se nota una U posicionada en mitad de cancha; a lo mejor muchas veces con tramos largos a la espalda de los centrales, pero se ve algo distinto, se ve una U agresiva. Es lo que ha demostrado en estos amistosos de pretemporada. Da para ilusionarse”, cerró.

Lo que es cierto es que Universidad de Chile buscará quedarse con la copa del Torneo de Verano. Su tercer amistoso de pretemporada será frente a Coquimbo Unido el próximo martes 30 de enero. El encuentro se jugará, nuevamente, en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso. El puntapié inicial será a las 20:00.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.