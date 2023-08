Universidad de Chile está viviendo momentos complicados en el presente Campeonato Nacional 2023. Tras un par de victorias que ilusionaron, los azules ya suman tres derrotas al hilo y rápidamente comienzan a alejarse de la lucha del título.

Uno que alzó la voz en medio de esta mala racha fue Leandro Fernández, quien habló en conferencia de prensa de cara al duelo ante O’Higgins que se viene por la fecha 20.

Ante los medios el argentino declaró que “de a poco me voy sintiendo mejor. Uno siempre acepta lo que diga el entrenador. Me siento bien, con el correr de los entrenamientos me fui sintiendo cada vez mejor. Cuando me dijeron que podía jugar quería estar de entrada, pero tenía que esperar mi lugar. Me siento cada vez mejor, para lo que necesite”.

“En la U siempre tenemos que tratar de apuntar a estar lo más alto posible, venimos de algunos traspiés, pero vamos mejorando de a poquito partido a partido. Cuando queden tres a cuatro fechas veremos para qué estamos”, agregó.

En ese sentido y apuntando al duelo con los rancagüinos, el delantero sostuvo que “venimos parecidos, debemos tratar de ser un equipo mejor que la semana pasada. No podemos dejar pasar más puntos si queremos pelear arriba. Estamos tranquilos, sabemos cómo trabajamos en la semana. No somos los mejores ni los peores. Hay que achicar la diferencia”.

Además, analizó el poco poder de fuego que está teniendo el equipo en delantera, afirmando que “son rachas, aspectos de equipo. Los delanteros finalizamos la jugada. Tenemos que salir a aprovechar las oportunidades. Si convertíamos alguna de las ocasiones del principio ante Magallanes todo hubiera sido distinto”.

“Hay impotencia porque las cosas no salen como uno las imagina, pero hay que seguir trabajando, redoblar esfuerzos y aprovechar las ocasiones. Somos un equipo mejor, hemos crecido mucho desde enero. Veo un equipo más competitivo, hay que aceptar lo que pasó y afinar detalle”, concluyó.

Universidad de Chile enfrentará a O’Higgins el próximo lunes 7 de agosto a partir de las 20:00 horas en el Estadio Santa Laura. Los azules son sextos con 29 unidades, mientras que los celestes marchan 13° con puntos.