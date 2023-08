Mauricio Pinilla molesto con la U: "Me importa tres hectáreas de champiñones quien sea el dueño"

Todo va de mal en peor para Universidad de Chile. Los dirigidos por Mauricio Pellegrino suman tres partidos consecutivos perdiendo en el Campeonato Nacional 2023 y no parecen recuperarse. Fuera de la cancha comienzan a llover las críticas por parte de aficionados, ex futbolistas y comentaristas deportivos.

Sin embargo, el estancamiento en el centro de la tabla de posiciones es sólo uno de los problemas que aqueja a la casa azul. Un mal mercado e incógnitas de propiedad comienzan a causar revuelo entre los universitarios, sobre todo después de que Carlos Heller vendiera el 63% de las acciones de la concesionaria.

En el programa Deportes en Agricultura, el controvertido periodista Juan Cristóbal Guarello quiso abrir el debate nuevamente y apuntar a que los dirigentes revelen quien está detrás de la sociedad deportiva.

“Yo creo que el último reducto de esta administración es esconder la propiedad y el día que eso explote saben que viene el desmoronamiento total. Están apostando a ganar dos partidos y que el tema se olvide”, manifestó Guarello.

Pinilla le responde a Guarello sobre la situación de la U

No obstante, para el ex jugador de Universidad de Chile y ahora comentarista deportivo, Mauricio Pinilla, los focos deben estar puestos en los partidos y no en los dueños del club, por lo que agarró el micrófono y respondió rápidamente a Guarello.

“Al hincha de la U le da lo mismo quien sea el propietario, pero que hagan las cosas bien y que el club funcione bien. Al final son los resultados y la cancha la que manda el estado anímico de los hinchas, de los dirigentes, el cuerpo técnico y los jugadores”, comenzó el ex seleccionado nacional.

Además argumentó, que sea quien sea que esté a cargo de Azul-Azul, debe centrar sus esfuerzos en hacer funcionar al equipo y a sus jugadores. Esto, a raíz de un mercado de pases que no dejó para nada contento a la afición del Bulla.

“A mí me importa tres hectáreas de champiñones quien es el dueño de la U, pero si vas a comprar al central del equipo que descendió como titular para el equipo grande como la U en un palo de dólares, me estás metiendo el dedo en la boca. No es raro, es totalmente una falta de respeto”, expresó firme y molesto Pinilla.