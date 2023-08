Marcelo Díaz nuevamente recibió el portazo para regresar a Universidad de Chile en el recién cerrado mercado de pases, donde se ha instalado la polémica con la dirigencia de Azul Azul.

Pero Marcelo Barticciotto, quien también en su momento hizo mucho para volver a Colo Colo, estando en Universidad Católica, quiso aconsejar al volante, porque si se confirma esto, su relación con Audax Italiano no va quedar muy bien.

Para tener en cuenta

“Si se juntó con los dirigentes y con alguien diciendo quiero volver, no sé si cae bien en Audax, porque el club hizo el esfuerzo por traerlo y está en una situación complicada”, comentó Barti en radio Cooperativa.

Para el ex jugador y entrenador, además de comunicador deportivo, su historia calza con lo que está viviendo Marcelo Díaz y sus ganas de jugar nuevamente por Universidad de Chile.

“A mí me pasó algo parecido, cuando fui a la Católica. Cuando volví de México, nunca dije que quería volver a Colo Colo, pero todos me preguntaban por Colo Colo y terminaba hablando de Colo Colo, estando en Católica, y eso no se vio bien”, comenzó a explicar.

Por lo mismo, cree que debe medir muy bien sus pasos, porque finalmente el Audax Italiano le abrió las puertas para recibirlo nuevamente en el fútbol chileno.

“Con el tiempo me di cuenta de que era verdad, que cuando iba respondiendo terminaba hablando más de Colo Colo que Católica y eso no cae bien. Más con la rivalidad de Católica y Colo Colo, me imagino que Audax y la U no hay tanta, pero a los dirigentes no les debe venir bien”, finalizó.