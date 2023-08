El frustrado regreso de un referente de Universidad de Chile está dando que hablar, luego de que se dio a conocer de que a Marcelo Díaz nuevamente le cerraron la puerta desde Azul Azul.

Según información de Cooperativa, el jugador se ofreció para regresar al club que lo formó en el recién cerrado mercado de pases, incluso pagando él mismo su cláusula de salida.

Una situación donde Rodrigo Goldberg asegura que hay algo más allá que la decisión de Mauricio Pellegrino a principios de año, que rechazó el regreso del volante.

Por dentro

El ex director deportivo da claves de cómo, en la actualidad, funciona la forma de contratar que tiene Universidad de Chile, donde el técnico juega un rol fundamental.

“Los técnicos es importante que participen, pero no pueden exigir nombres de jugadores. Para mi gusto no puede decir quiero a… porque, lamentablemente, se ha prestado y se prestó para hacer negocios. Lo que sí puede pedir son posiciones, características, pero cuando pides nombres no. “, comenzó explicando.

En ese sentido, detalla que si bien de igual forma un entrenador tiene que da su aprobación para la venida de un refuerzo, especialmente, en el caso de Marcelo Díaz, esto viene de mucho más arriba.

“En este caso, lo que tengo entendido, me lo contó Manuel (Mayo) y lo dijo en una entrevista. La manera de fichar es que ellos proponen pero no se lleva un jugador que no quiera el técnico. El tema de Marcelo viene de más arriba, para mí”, precisó.