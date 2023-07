Marcelo Díaz se erigió como un indiscutido en Audax Italiano prácticamente desde que llegó. El volante central bicampeón de América con la Roja es un bastión en la escuadra que adiestra Luca Marcogiuseppe, que se quedó fuera de la Copa Sudamericana y marcha en el 12° lugar del Campeonato Nacional 2023. Pese a eso, todavía sueña con la U.

El Carepato se ha sentido muy valorado en el cuadro itálico, donde ha jugado 15 partidos del torneo local y disputó los nueve cotejos de los Tanos en el segundo certamen que más relevancia tiene en el continente. Pero no pierde de vista a su gran amor: la Universidad de Chile.

“Yo lo he dicho muchas veces. Para mí el tema no está cerrado. No le puedo cerrar las puertas al amor de mi vida. No puedo. Pero eso ya no depende de mí”, afirmó a DSports el jugador que el 30 de diciembre cumplirá 37 años. Un volante central que los fanáticos del Romántico Viajero añoran hace mucho tiempo.

Por cierto, el “21” de los audinos repasó parte de su exitosa estadía en el Bulla. “Me tocó pasar por todas en la U. La quiebra, pasar por el Caracol Azul, entrenar en el barro. Me tocó vivir las buenas también. Lógicamente después de ser hincha desde muy pequeño y pasar prácticamente todo en la U, no puedo pedir más”, sentenció.

“Lo único que me faltó fue ganar la Copa Libertadores, que hoy en día es una opción muy lejana”, dijo también Marcelo Díaz en el programa Más que Fútbol en la conversación que tuvo con el conductor del espacio, Víctor Cruces y el comentarista Juan Cristóbal Guarello.

Marcelo Díaz aún sueña con el azul: “Me gustaría retirarme en la U o en Racing”

Marcelo Díaz sabe que está en la recta final de su carrera como futbolista profesional, una cuestión que se evidencia sólo con ver la edad del talentoso centrocampista chileno.

“Todavía no lo pienso, pero me gustaría cerrar en un equipo donde fui muy feliz. Me gustaría retirarme en la U. O, en su defecto, voy a pedir hacerlo Racing. Con ellos tengo una muy buena relación, ahí sí que están las puertas abiertas. Nadie tiene el destino comprado. Por lo pronto el sueño de la U es muy lejano y el de Racing es cosa que diga que quiero ir y listo”, cerró el Carepato, quien todavía recuerda con mucho cariño su paso por la Academia. De hecho, en el cuadro Blanquiceleste también le han dedicado harto afecto al volante chileno. ¿Se cumplirá el anhelo del “21”? El tiempo dirá…