Audax Italiano ha sido el mejor equipo chileno a nivel internacional en este 2023. Los de La Florida consiguieron el paso a los playoffs de la Copa Sudamericana, teniendo como a una de sus grandes figuras a Marcelo Díaz.

El campeón de América regresó al fútbol chileno en esta temporada y pese a las dudas que siempre generan este tipo de vueltas, el volante ha respondido a cabalidad. En lo que va del año, ha disputado 19 partidos sumando el Campeonato Nacional y la Copa Sudamericana.

En su último duelo de la fase de grupos los Itálicos igualaron 1-1 ante Newell’s en Rosario, con lo que cerraron su participación en esta ronda con 11 puntos, en el segundo lugar de la zona E. Solo la Lepra los supero con 16 unidades y además, dejaron en el camino a Santos. Tras el duelo, Carepato subió un mensaje a redes sociales con ¿Un palo a la U? Juzgue usted.

“El privilegio de ser feliz y disfrutar haciendo lo que más me gusta, en un lugar donde me valoran y me hacen sentir cómodo. Muchas gracias Audax”, escribió Díaz en Instagram. Su publicación de llenó de comentarios de hinchas de Universidad de Chile, quienes culpan a la dirigencia por el frustrado regreso del volante al Romántico Viajero.

Revisa la publicación de Marcelo Díaz

Marcelo Díaz jugó en la U entre el 2005 y 2012, con un breve préstamo a La Serena en 2010. Ganó cuatro títulos nacionales y la histórica Copa Sudamericana de 2011. Desde que partió su nombre siempre rondó el CDA, pero la vuelta no se dio, pese a la ilusión de los hinchas.

Audax Italiano jugará los playoffs de la Copa Sudamericana, donde si avanzan se meterán en octavos de final. Su rival será Ñublense en duelo de ida y vuelta, a disputarse en las semanas del 10 y 17 de julio, respectivamente.