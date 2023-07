Una dura derrota sufrió Universidad de Chile ante Magallanes. Los azules sumaron su tercer partido con derrotas y se alejaron rápidamente de la parte alta, quedando a siete unidades del puntero, Cobresal, con once partidos por disputar hasta el término del torneo.

Pero en la U la preocupación es otra a estas alturas. Tiene que ver con reencontrar el nivel que los supo encumbrar en la primera rueda, encontrar una idea de juego y retomar la senda victoriosa. Así lo cree Héctor Pinto, que en conversación con RedGol, apuntó cuáles deberían ser los objetivos de la U.

“Yo creo que la U no tiene que pensar en nada. Tiene que empezar a buscar de nuevo la manera de ganar tres puntos. Si eso le alcanza para las copas, bienvenido, pero no tiene que fijárselo como objetivo. Primero hay que jugar bien, luego ganar y después de eso podemos pensar en otra cosa”, recalcó.

“Hay que arreglar lo que hay. El fútbol de la U es totalmente predecible. No crea ninguna sorpresa, no hay algo que entusiasme. La U no juega bien, no hay generación de fútbol. Hay mucho ímpetu, pero cuando atacan quedan desprotegidos en su propia zona”, agregó.

Opinión compartida por Cristian Olguín, quien señaló a RedGol que “es una pena, porque jugamos contra el colista y la U debería haber marcado diferencias. Lamentablemente no las marcó, entonces es triste. Uno quiere que el equipo gane, pero cómo están los delanteros, no se puede ganar”.

Además Olguín fue tajante, destacando que “jugando así nos despedimos del título. Lo importante es mantenerse de la mitad de la tabla hacia arriba, para no pasar zozobras”.

Francisco Las Heras, en tanto, criticó la escasa idea de juego del equipo. “Basaron el ataque en llegar por los costados, con Morales por izquierda y Gómez por derecha. ¿Cómo terminaban las jugadas? Centros, centros y centros”, recalcó´a RedGol.

“Cómo no se dan cuenta, ni el DT, ni los jugadores dentro de la cancha, que el central de Magallanes mide dos metros. ¿Cuándo va a cabecear Guerra o Palacios? Nunca”, agregó.

“Yo creo que la U se despidió del título hace rato. No ahora con estas derrotas. Lo vengo diciendo hace rato, la U no juega a nada. No tiene fútbol, no tiene cómo ganar un partido. Había ganado un par de partidos principalmente por individualidades”, sentenció.

Por último, Cristian Castañeda, conversó con nuestro sitio para lamentarse de la nueva derrota bullanguera. “Hoy día por lo menos llegó al arco rival pero no fue suficiente. Partido ingrato, pero bueno, qué vamos a hacer. Es la realidad de la U nada más”, señaló.

“La categoría no se compra en la farmacia. Hay que tener pachorra, hay que tener calidad, y eso te lo dan los jugadores diferentes. No sacas nada con crearte tres o cinco ocasiones por partido si solo embocas una. Tienes que crearte dos y hacer las dos. Eso lo hacen los distintos y la U hace rato que necesita uno así”, cerró.