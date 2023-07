Si Lex Luthor era el enemigo de Superman y el Joker de Batman, Felipe Flores debería ser el de Universidad de Chile. El delantero y ex Colo Colo es una especie de personaje non grato entre los azules y en el duelo ante Magallanes no fue la excepción.

FF17 fue uno de los responsables de que Magallanes consiguiera abrir el marcador ante la U. Con un milimétrico pase habilitó a Yorman Zapata y el colombiano abrió el marcador, justo cuando el equipo de Mauricio Pellegrino se volcaba en ataque.

¿Qué opinó de aquella acción su ejecutante? Felipe Flores lo narró con detalles. “Estábamos jugando con dos arriba, Larrivey y explotando las espaldas con Zapata. Yo tenía que estar más enganchado, que era una posición que no había tenido este año, pero más allá de eso, lo importante es que se ganó”, señaló el ex albo.

Con respecto a la Universidad de Chile, dejó claro que no es un rival cualquiera. “Es un envión anímico ganarle a uno de los equipos grandes de Chile para lo que resta de torneo. Sobre todo, porque es un rival que estaba peleando en la parte alta. Siempre jugar contra la U es especial y más cuando se le gana a un equipo tan poderoso”, confesó el puntero de Magallanes, quien resaltó la pelea que está dando Magallanes en el fondo.

“Ojalá hoy (domingo) se den algunos resultados que nos permitan respirar un poco más tranquilos. Para adelante todos los partidos son importantes, por lo que tenemos que estar concentrados para poder salir pronto del fondo”, cerró el ex Colo Colo, quien no marcó, pero tampoco pasó desapercibido en el Nicolás Chahuán.