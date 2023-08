Universidad de Chile lanza nueva crítica hacia el arbitraje: "Millas no dirigió bien"

Universidad de Chile no la pasa nada de bien en lo futbolístico, y uno de los ítems que más preocupa tiene que ver con sentirse perjudicados con los árbitros que los han dirigido en el Campeonato Nacional 2023.

Tanto el capitán del Romántico Viajero, Luis Casanova, como el delantero Leandro Fernández se lanzaron contra los réferis criollos tras el empate agónico ante Curicó Unido, y ahora fue el turno de Juan Pablo Gómez de sacar la voz.

Universidad de Chile lanza otra crítica a los árbitros

JP Gómez fue consultado en conferencia de prensa por las palabras de Casanova y Fernández por el trabajo referil en los duelos de la U, y de entrada reconoce que ese “es un tema complicado“.

“A mí generalmente no me gusta hablar mucho del arbitraje, pienso que es una pérdida de tiempo porque estoy convencido que intentan hacerlo lo mejor posible, es difícil ser árbitro y obviamente están muy expuestos a las críticas”, añade. Eso sí, después se lanza.

“De todas maneras, lo voy a decir, en el último partido me parece que no tuvo un buen cometido (Nicolás Millas)“, lanzó el lateral del Chuncho.

Eso sí, deja en claro que “eso es al azar, te puede tocar que tienes un mejor arbitraje o no, creo que a pesar de los descargos de los muchachos, que me sumo a ellos y creo que tienen razón, nosotros no nos enfocamos en el arbitraje sino que en nosotros”.

Finalmente, le preguntaron por las pausas que tiene el Campeonato Nacional y si esto les ayuda para aprovechar de mejorar. Y Gómez aprovecha para lanzar una crítica.

“Es muy relativo eso. A nosotros nos da tiempo para corregir, pero a los rivales también“, lanzó.

Cierra explicando que “yo no soy de la idea que haya tanto tiempo entre partido y partido, creo que es una de las cosas que hay que mirar a futuro, el fútbol chileno no puede parar tanto“.

¿Cuándo juega la U?

Universidad de Chile jugará ante Unión La Calera este viernes 25 de agosto, desde las 18:00 horas chocarán en el Estadio Nicolás Chahuán por la fecha 22 del Campeonato Nacional 2023.

¿Cómo va la U en la tabla?

Universidad de Chile marcha octava en la tabla de posiciones del Campeonato Nacional 2023. Gracias a ocho triunfos, seis empates y siete derrotas en 21 partidos, los azules suman 30 puntos.