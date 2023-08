Nicolás Peric reveló una historia poco conocida, en la cual pudo haber llegado a Universidad de Chile. Según el arquero, estaba todo listo, pero Jorge Sampaoli impidió que se diera el fichaje.

El campeón con Cobresal, hoy en su faceta de comentarista, suele contar viejas anécdotas de su carrera futbolística. En el programa de streaming Media Punta, decidió contar la vez que estuvo muy cerca de ponerse los guantes del Romántico Viajero, pero un problema inesperado hizo que todo se frustrara.

El hecho ocurrió a fines del 2010, cuando los Azules vieron partir a Miguel Pinto al Atlas de México. “Yo jugaba en Olimpia y casi terminaba el semestre, yo me iba a venir, lo tenía clarísimo, y la U buscaba un arquero“, confesó Peric.

“Sabino Aguad, quien era gerente deportivo en ese momento, manda con mi representante el contrato. Lo firmamos, lo sellaron y el contrato quedó firmado. Dije ‘listo, ahí está el contrato que no más’ (…) Eran buenas lucas y todo”, explicó el arquero. Con los papeles listos, estaba todo dado para que el formado en Rangers arribara al CDA, pero algo pasó.

La llegada de Sampaoli

Sin embargo, surgió un problema inesperado. Después del arquero, arribó Jorge Luis Sampaoli al club y el argentino no quería a Peric como su cuida palos. “Él llega a la U y me echa, tenía contrato firmado y me echa (…) ‘yo no lo quiero’ y Sabino dice: ‘puta hueón, pero ¿Cómo? estaba firmado’, ‘yo no lo quiero'”, reveló el ahora comentarista.

Pese a que tenía el contrato firmado, Peric decidió no hacerse problemas y le dijo a Aguad que dejara sin efecto el papel. “Rompe el contrato, si yo no te voy a cobrar un peso. El hueón no me quiere y yo no quiero trabajar con él, rompe el contrato. Ahí quedó (…) Ellos debiesen haberme pagado unos 200, 300 millones de pesos“, detalló el también campeón con Argentinos Juniors.

A pesar de la mala experiencia, el arquero asegura que fue una buena decisión, ya que había algo que no le gustaba del entrenador argentino. “Yo tengo otra forma de ver las cosas. A Sabino que quería hacer las cosas bien, yo no iba a dejarlo preso por una estupidez. Una persona que no me quería, yo tampoco lo quería a él. Yo lo había visto en O’Higgins y no me parecía, había algo que no me cerraba“, cerró.

La historia terminó con Nicolás Peric en Cobreloa para la temporada 2011, mientras que Jorge Sampaoli pidió el regreso de Johnny Herrera a Universidad de Chile. Ese año el club terminó ganando el Apertura y Clausura, donde derrotaron a los propios Loínos, además de la Copa Sudamericana. Samurái Azul fue elegido como el mejor arquero de América en esa campaña.

¿En qué equipos jugó Nicolás Peric?

El Loco defendió los arcos de Rangers, Universidad de Concepción, Unión Española, Audax Italiano, Genclerbirligi Spor Kulubu (Turquía), Everton, Argentinos Juniors (Argentina), Olimpia (Paraguay), Cobreloa y Cobresal. También jugó por La Roja en cinco oportunidades.