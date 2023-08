Johnny Herrera se pone los guantes en la polémica con Sergio Vargas: "Si me dan a votar, voy a votar por mí"

La polémica por saber quién es el mejor portero de Universidad de Chile ha estado en llamas esta semana, donde Sergio Vargas aseguró que no hay nadie que lo supere, en desmedro de un polémico Johnny Herrera.

Una situación que divide en las opiniones al mundo bullanguero, donde el actual comentarista de TNT Sports ingresó al debate, pero no de muy buenas ganas.

Polémica

Johnny Herrera no le gustó mucho el debate que se ha armado con su figura y la de Sergio Vargas, una vez que “Superman” se puso en el primer lugar bajo los tres palos azules.

“De los últimos 30 años no he visto un arquero sea mejor que yo, ni que me supere”, comentó Vargas.

Algo que Herrera responde, de la misma manera que Vargas, pero asegurando que no comparte el tema que se ha generado.

“Encuentro una lata la cuestión. Es su forma de pensar. Si me dan a votar, voy a votar por mí, me pasaría de gil que votara por otro. Pero encuentro hasta media latera la cuestión, siempre está en la palestra”, explicó Herrera.

“Siempre he dicho que cada uno en su época. Por ejemplo, no vi jugar a Manuel Astorga, me decían que era extraordinario. Sigo hablando con el hijo y todo”, profundizó.

Estadística

A la hora de entrar al debate, muchos ponen sobre la mesa la estadística que dice que Vargas tiene un promedio de gol de 1,05, mientras que Herrera es de 1,24.

Pero hay otra diferencia, a la hora de levantar títulos, el Samurai lidera con 13 a favor, en desmedro de los 6 de Vargas, donde Herrera tiene la Copa Sudamericana.

“Hay muchos factores que tienes que poner en juego que, de una u otra forma, son hasta medios lateros, es parte de lo que vende”, cerró.

¿Cuántos partidos jugó Sergio Vargas por Chile?

Sergio Bernabé Vargas actuó en diez partidos por la selección chilena: cuatro en la Copa América 2001, cinco en las eliminatorias a Corea-Japón y un amistoso. Recibió 13 tantos.

¿Cuántos años jugó Sergio Vargas en la U?

El Superman Vargas estuvo once años en Universidad de Chile: arribó en 1992 desde Emelec y jugó hasta el 2002 en los azules. Peleado con René Orozco, partió el 2003 a Unión Española y luego se retiró en el fútbol de Indonesia.