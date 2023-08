¿Sergio Vargas o Johnny Herrera? Superman, como apodaban al legendario exarquero azul, volvió a encender el eterno debate de Universidad de Chile sobre si él o Superboy, como apodaron a Herrera justamente por seguir los pasos de Vargas, fue mejor. Una discusión de la cual no se quedan fuera los históricos.

César Vaccia, Sandrino Castec, Héctor Hoffens y Tito Awad conversaron en exclusiva con RedGol para dar sus opiniones al respecto, y lo cierto es que se inclinan por el oriundo de Angol.

¿Sergio Vargas o Johnny Herrera?

De los cuatro entrevistados por la Redgoleta, el recuento es sencillo. Vaccia no se decide por uno o por otro, mientras que Castec y Hoffens se quedan con Johnny Herrera. Tito Awad, por su parte, elige a Sergio Vargas.

Eso sí, el mítico “Chico” Hoffens tiene una crítica mayor. “Yo no sé si este caballero, este exfutbolista (Vargas), tendrá noción del tiempo pero la U siempre ha tenido un buenos arqueros“, dispara de entrada.

“Manuel Astorga era extraordinario, Hugo Carballo fue espectacular, Johnny fue mejor que todos, pero el ego y hablar de yo yo yo yo yo, es de argentino, bueno los argentinos son así”, añade.

Tras eso resalta que “está demás mi opinión, solamente la gente es la que tiene que decir, pero la U siempre ha tenido los mejores arqueros del fútbol chileno“.

Para cerrar, destaca que, para él, los mejores son “Johnny Herrera y Hugo Carballo, con Hugo jugamos diez años en la U y fue titular indiscutible también, entonces no es llegar y pisotear y pasar a llevar a estandartes, gente que se la jugó, gente que no ganó mucho dinero pero se jugaba con más cariño”.

Sandrino Castec: Herrera

Otro que toma el micrófono es Sandrino Castec. “Bueno es que uno se ve por la época de cada uno. Había un arquero completo que fue Carballo pero claro hablar de los treinta años años, no alcanzamos a entrar en eso”, inicia.

“Pero son dos arqueros muy parejos y los dos con algún merecimiento. Johnny ganó partidos, Sergio llegó a estar en la selección, entonces no creo que haya una diferencia muy marcada, pero yo me quedo con Hugo Carvallo”, añade.

¿Y entre Herrera y Vargas, Sandrino? “Yo te digo que Johnny, ganó partidos. Sergio fue un arquero completo, ya venía grande y tuvo la opción de jugar en la selección, pero son dos arqueros muy parejos”.

Entonces, la decisión final va por Herrera. “Sí, lógico”, cerró.

Tito Awad: Vargas

“Tiene más títulos Herrera, pero creo que el mejor arquero de la U, en los últimos 30 años, ha sido Vargas”, dispara de entrada el mítico Tito Awad.

“Estoy totalmente de acuerdo sin desmerecer a ninguno de los otros que han pasado. Antiguamente, Hugo Carballo, que en paz descanse, Miguel Pinto, el propio Johnny, etcétera, etcétera, etcétera”, añade.

“Pero separo lo que son títulos y lo que fue Vargas. Yo creo que Vargas fue el mejor arquero que yo he visto en la U”, explica.

“Técnicamente, era más fino Johnny. Pero Vargas tenía una impronta interna que Johnny a lo mejor la tenía en los micrófonos, pero en la cancha no me parecía”, complementa.

“Siendo los dos los mejores arqueros de la U en la historia, en los últimos 30 años. Pero Vargas tenía algo que motivaba, que te hacía sentir que se te paraban los pelos, no sé, era un líder futbolístico, porque no voy a decir un líder espiritual, hasta casi podría haber sido, caliente como el solo. No sé, a mí me producía algo muy especial Sergio, tanto atajando como representando al club”, concluyó.

César Vaccia no se decide

César Vaccia, que los dirigió a ambos, apunta que “Sergio fue un arquero excepcional. No es que sea políticamente correcto, pero todos en su momento”.

“Yo creo que Sergio fue uno de los mejores arqueros que ha tenido la Universidad de Chile, pero Johnny también tiene sus méritos. Entonces yo siempre digo, no sé por qué llegamos al mejor de los mejores, porque…”, lanza.

Según Vaccia, esto “tiene que ver con momentos. Porque yo, por ejemplo, tuve en el arco a Claudio Bravo también, en la selección, y era el mejor arquero de ese minuto. Y eso lo ha mantenido hasta ahora”.

“Obviamente que cuando yo estuve, a Johnny lo hice debutar, porque era un gran arquero, pero también actuaba porque por ahí se produjeron algunas lesiones. Igual iba a debutar, pero yo lo hice debutar con Santiago Morning y después en el partido ese famoso, en el Monumental, la última vez que ganamos”, recuerda.

“Entonces, claro, pero yo no lo dirigí así como en un torneo completo. Entonces, obviamente que el que yo puedo evaluar, así estando a mi cargo, es Sergio Vargas, que fue un arquero excepcional”, completa.

“Pero después, viendo a Johnny, en los 10 o 12 años que estuvo en la U, la verdad que fue un arquero excepcional. Entonces, yo insisto, no es que yo no quiera decir quién es quién, para no quemarme. Simplemente son dos grandes arqueros nomás de la U, espectaculares”, completó.

“Cada uno en su estilo, porque eran muy diferentes. Eran diferentes. Y me siento atacado, pero eran diferentes. Realmente diferentes. Los dos espectaculares, pero diferentes. Entonces, yo no me gusta decir esta mejor que este otro, esta fue la mejor del mundo. Es como Messi, Maradona o Pelé. No, los que fueron en su momento los mejores del mundo y punto”, concluyó.