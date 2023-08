Sergio Vargas se cansó de dar vueltas olímpicas en Universidad de Chile. Consiguió ser campeón en 1994, 1995, 1999 y en el 2000, transformándose en un ídolo para los fanáticos de la U.

Poco después apareció Johnny Herrera, otro emblema del arco de los azules, aunque para el Superman no logra superar su desempeño.

En charla con Sabor a Gol de TNT Sports, manifestó que “de los últimos 30 años de la U no hay duda: la historia que te marca un antes y un después. De los últimos 30 años no creo que haya un mejor arquero que yo, nadie que me supere”.

Eso sí, reconoció que hay otros grandes metas en la historia del club universitario. “Manuel Astorga en los 60, Hugo Carvallo en los 70”, manifestó el ex Independiente.

De hecho en ese club argentino, donde se crió, contó que “mi preparador de arqueros fue Miguel Ángel Santoro, quien formó a un montón de arqueros, entre ellos al campeón del mundo, Emiliano “Dibu” Martinez”.

Agregó que “yo tuve la suerte porque él era el técnico del equipo de la Quinta División, no existía preparador de arqueros como tal. Fui su regalón, me daba zapatos de fútbol. En esos años yo no tenía ni guantes de arquero y me conseguía con el utilero los guantes rotos para cocer los míos”.

¿Cuántos partidos jugó Sergio Vargas por Chile?

Sergio Bernabé Vargas actuó en diez partidos por la selección chilena: cuatro en la Copa América 2001, cinco en las eliminatorias a Corea-Japón y un amistoso. Recibió 13 tantos.

¿Cuántos años jugó Sergio Vargas en la U?

El Superman Vargas estuvo once años en Universidad de Chile: arribó en 1992 desde Emelec y jugó hasta el 2002 en los azules. Peleado con René Orozco, partió el 2003 a Unión Española y luego se retiró en el fútbol de Indonesia.