Sergio Vargas marcó los años 90 con la camiseta de Universidad de Chile, donde levantó seis títulos para quedar en la historia sagrada del club azul, donde guarda muchos recuerdos.

Algunos de ellos tienen que ver con su personalidad, donde el portero explotaba en la cancha, cosa que le trajo algunos problemas, aunque ahora las mira como grandes anécdotas.

Fernando Vergara

Uno de los jugadores rivales que más tuvo problemas con Sergio Vargas fue Fernando Vergara, donde tuvieron Superclásicos calientes defendiendo a sus equipos.

“Con Fernando Vergara fueron dos veces. Una en 1995 que lo pasé a llevar, no fue combo ni nada. En 1996 me fue a gritar un gol en la cara. Pero todo quedó ahí”, explicó Vargas en conversación con Carlos Caszely en el programa “Mi metro cuadrado”.

“Tenemos muy buena relación con Fernando. Los dos teníamos la misma marca y la empresa hizo una publicidad con los dos aprovechando. Son calenturas del momento, pero después pasan”, detalló.

La puerta del Estadio Nacional

Uno de los momentos más recordados de la rabia de Sergio Vargas fue cuando agarró a patadas una puerta del camarín de los árbitros en el Estadio Nacional, donde tuvo que ser controlado por sus compañeros.

“Un golpe a la puerta, un desahogo. Un partido en un Superclásico con Colo Colo que ganábamos 1-0 y faltando dos o tres minutos para terminar el partido, voy a tomar una pelota arriba en mi área y el Tito Tapia me empuja”, detalló.

“Salgo del área con la pelota y el árbitro en vez de cobrar el empujón cobra mano fuera del área. VIene el centro del Coto Sierra entra Pedro Reyes y nos empatan. Sacamos al medio y termina el partid. Todos mis compañeros se fueron arriba del árbitro, yo también iba corriendo al árbitro. Me di cuenta de que estaba tan sacado que quizás le pegaba un combo. Salí corriendo del camarín y me desquité con la puerta. Me dieron un partido porque se armó un escándalo, pero no estaba en el reglamento”, finalizó.

¿Cuántos títulos ganó Sergio Vargas con Universidad de Chile?

Sergio Vargas ganó seis títulos defendiendo la camiseta de Universidad de Chile, donde destacan cuatro Campeonato Nacionales, además de dos Copa Chile, que están en las vitrinas azules.

¿Cuál es el próximo partido de la U?

Universidad de Chile juega este viernes 25 de agosto. Desde las 18:00 horas, los azules visitarán a Unión La Calera para abrir la fecha 22 del Campeonato Nacional 2023.