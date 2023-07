Universidad de Chile volvió a mostrar su cara más discreta al caer por 1-0 ante Palestino. Los azules dejaron mucho que desear en una complicada cancha del Santa Laura, sumando su segunda derrota al hilo tras caer la semana pasada ante Unión Española.

La familia azul se mostró preocupada y hasta resignada con el rendimiento del Bulla, sobre todo considerando que después de vencer a la UC y Huachipato algunos hasta se entusiasmaron con la opción de pelear por el título.

Uno que contestó el llamado de RedGol para analizar el desempeño de la U fue Patricio Mardones, quien señaló a nuestro sitio que “la U tiene que mantener una regularidad de equipo grande. Hoy demostró que no es un equipo hecho para manejar resultados y ser protagonista. Después de cuatro años de resultados no buenos, hoy es un equipo poco confiable para estar peleando arriba”.

“La U perfectamente pudo haberle ganado a este Palestino, pero lamentablemente no está todavía para dar este salto de calidad”, agregó Mardones.

César Vaccia en tanto sostuvo nuestro sitio que “no sé si Universidad de Chile privilegió estar muy equilibrado y muy ordenado atrás, producto del partido anterior. Pero no llegamos nunca y el equipo no generó nada en ofensiva. Eran partido vitales y los perdimos. El equipo tiene que mejorar, porque o sino estará a la tumbos”.

Por su parte Cristián Olguín avisó que “la U volvió a su realidad, con mucho pelotazo y jugando poco. Por ahí la falta de público afectó también. Todo lo bueno que venía haciendo la U quedó en nada estos últimos dos partidos. Los de arriba se nos arrancan además, porque están jugando bien”.

Horacio Rivas opinó del desempeño azul que “esto fue como el partido del barrio, donde el que hacía el gol ganaba. Se jugó así. Lamentablemente Palestino hace el gol y asegura el partido, dejando sin reacción a la U. Es difícil evaluarlo, porque ninguno de los equipos propuso. No se demostró esas ganas de ganar. La U no tuvo chances de gol y eso siempre será preocupante”.

“Hoy Universidad de Chile no tiene con que atacar”

Para finalizar Cristian Castañeda declaró que “se notaba en el ambiente que la cosa iba a ser buena. Cuando uno pierde un partido así las formas son las que molestan. La U no tuvo identidad en el Santa Laura. No se mejoró nada y se volvió a la realidad no más. Se van a ganar dos o tres partidos, después volver a perder. Y ahí vamos a estar, en la medianía de la tabla”.

“Más allá de que no se tengan los jugadores indicados, tampoco hay una idea estructural de juego. Se mantuvo una relativa solides en defensa, pero tampoco se genera peligro. Hoy la U no tiene con que atacar”, concluyó.

Con esta derrota la U se quedó estancada en el cuarto lugar con 29 puntos, a seis del puntero Cobresal. El próximo partido de los azules será ante Magallanes el domingo 30 de julio a las 12:30 en el Nicolás Chahuán.