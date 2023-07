Xavier Tamarit y derrota de la U ante Palestino: "No éramos los mejores, ni ahora somos los peores"

Caras tristes a la salida del camarín de la Universidad de Chile. El cuadro laico cayó en los últimos minutos ante Palestino y sumó su segunda derrota consecutiva, por lo que se esperaba el análisis de Xavier Tamarit, ayudante de campo de Mauricio Pellegrino, suspendido en la banca de la U.

El español confesó estar disgustado por la derrota, aunque señaló que esto no es el fin de la lucha de Universidad de Chile por quedarse con el campeonato. “Cuando ganamos dos partidos seguidos no éramos los mejores del campeonato, ni ahora que hemos perdido dos al hilo somos los peores”, analizó quien oficiase de técnico en el duelo ante Palestino.

“El partido fue muy feo y muy parejo. Pudo haber sido para cualquiera de los dos. La cancha no permitió un juego muy fluido, aunque eso no es excusa, porque en el partido con Huachipato el terreno de juego estaba parecido y conseguimos llegar muchas veces al área rival. En esta ocasión, no generamos realmente con claridad”, argumentó Tamarit, quien además tuvo palabras respecto al mercado de invierno y la falta de fichajes en el elenco azul.

“No sirve de nada quejarse. El club ha decidido no hacer fichajes y nosotros estamos dentro del club, así que acatamos. Evidentemente, hay algunas bajas importantes para nosotros, como jugar con un lateral derecho a la izquierda”, señaló el español, refiriéndose al caso de Yonathan Andía.

“Yonathan no se ha sentido muy cómodo a veces. Pero yo creo que ha cumplido bien la función”, analizó.

Por último, Xavier Tamarit señaló que se iba “triste” por perder en los últimos minutos, “con una pelota muerta dentro del área”, aunque aseguró que las falencias de la Universidad de Chile se mejorarán para el próximo partido.