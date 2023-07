Bruno Barticciotto no pudo seguir. El delantero de Palestino tuvo que salir tempranamente de la cancha en el duelo ante Universidad de Chile, luego de sentir un tirón en la parte posterior de la pierna izquierda.

El Barti pequeño corrió en una pelota disputada y cuando iba en el pique frenó agarrándose la pierna izquierda, lo que encendió las alarmas en el elenco tricolor. En seguida, la banca se movió, Jonathan Benítez se paró y el joven delantero de la selección chilena salió rengueando del campo.

Parece anécdota, pero es algo que se ha repetido con anterioridad. Bruno Barticciotto había jugado lesionado su último encuentro ante la U, en febrero de este año, cuando incluso anotó desgarrado.

En esta ocasión, fue todo lo contrario, si bien el resultado final se repitió. El jugador que entró por Barti fue el que terminó dándole el triunfo al elenco árabe. Todo indica que la lesión de Bruno es una especie de cábala para Palestino.

Tras cartón, Pablo Vitamina Sánchez, DT del Tino, dio ciertos alcances respecto a la lesión del delantero árabe. “Me parece que es una distensión o un desgarrito en el isquiotibial. Los médicos dijeron que es probable que sea eso, por lo que uno entiende que se va a perder algunos partidos, dos semanas, por ahí. Los jugadores que no han tenido muchas lesiones de este tipo no saben tan rápido, pero por ahí uno de treinta años te dice de inmediato ‘me desgarré’. Yo me la juego con quie fue un desgarro”, cerró el técnico del Tricolor.