Caamaño y derrota azul: "Unión Española se dio cuenta que no debía tenerle miedo a la U"

Cristián Caamaño analizó la dura derrota de Universidad de Chile, por 3-0 contra Unión Española, por la fecha 17 del Campeonato Nacional. Los azules buscaban mantenerse en la punta de la tabla, pero los rojos fueron ampliamente superiores y no perdonaron los errores del Chuncho.

En Deportes en Agricultura, Caamaño consideró que el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino “se encontró con un rival que jugó mucho mejor. Claramente la U, con esa línea de tres defensores ante un equipo que le quitó la pelota, nunca encontró la forma de encarar el partido. Unión fue un justo ganador”.

“Y ojo, en esta irregularidad del Campeonato, Unión Española ganó dos partidos y de pronto se encontró arriba en la tabla”, agregó el rostro de la 92.1 FM.

Caamaño sentencia que “Unión supo leer el partido, se aferró al libreto de protagonista, lo fue a buscar y se dio cuenta temprano que no tenía que tenerle miedo a la U. Universidad de Chile no reaccionó a tiempo y después el rival no le dio tiempo”.

Por su parte, Juan Cristóbal Guarello concluyó que “Unión le encontró el punto débil a la U. Por ese lado está Morales y Casanova, pero cuál es el volante que tiene que ir ahí… ¿Ojeda? ¿Poblete? Ese lugar estuvo vacío siempre. Puede faltar uno, pero tiene que haber otro más ahí. Fueron los tres goles por el mismo lado”.

El próximo partido de Universidad de Chile será este sábado 22 de julio desdela 20:00 horas contra Palestino, por la decimoctava fecha del Campeonato Nacional.