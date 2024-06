Ex jugadores de Universidad de Chile aseguran que es el momento para que la figura no suelte más la titularidad en el equipo.

Universidad de Chile tuvo una importante victoria por 2-1 ante Everton, por la fecha 15 del Campeonato Nacional, donde la gran figura del partido fue Lucas Assadi, quien ingresó para cambiarle la cara al partido.

El volante formado en los azules marcó un verdadero golazo en los últimos segundos del compromiso, que le permiten mantener a la U en lo más alto de la tabla de posiciones, además que manda un importante mensaje por más minutos.

Algo que creen muchos históricos y ex jugadores de Universidad de Chile creen que es el momento que tome definitivamente protagonismo, con actuaciones como ante Everton, donde es el momento de golpear la mesa.

“Tuvieron la suerte que en la última jugada le quedó al más bueno, ese es bueno. No sé por qué cresta no juega, debe ser porque no se porta muy bien. No hay argumento futbolístico como para decir que no puede jugar, hace cosas diferentes. Cuando le quedó la pelota, pegó la mirada, se perfiló para pegarle ahí”, comentó Oscar Wirth en Redgol.

Assadi merece protagonismo en la U

Dentro del mundo azul saben de la importancia que puede tener Lucas Assadi cuando está en sus mejores condiciones, por lo que piden más minutos en el torneo.

“Lucas cuando tiene espacio, cuando gana la espalda de los volantes, tiene un cambio de ritmo distinto, que me parece que es el único que lo tiene en el último cuarto de cancha en los volantes. De esa posición llega al gol, con una segunda jugada, sabemos de su calidad de definición”, comentó Juan González.

Algo similar apuesta Francisco Las Heras, quien destaca la forma de juego que tiene y que tiene que dedicarse a demostrarlo partido a partido para ser relevante.

“El gol finalmente se logra con un jugador que tiene clase, que mira el fútbol y que le faltan detalles. Es ofensivo va para arriba, encara, pasa y el último toque le falta y falla. Si lo controla será muchísimo lo que aporta”, explicó.

No agrandar a Assadi

Por su parte, Tincho Gálvez hace un llamado a la calma con la actuación del volante, dejando en claro que no sirve si hace este partido y luego se pierde, por lo que lo invita a destacar por sus medios para brillar en la U.

“Assadi no me atrevo a decir que es consagratorio, fue un chispazo de lo mucho que podría venir haciendo hace rato. Todos sentimos que está en deuda. Si hoy está bien, no podemos permitir tres partidos donde es un fantasma. Si tiene actuaciones como estas tendrá que hacer pensar a Álvarez un cambio esquemático para hacerlo jugar del comienzo y no sólo en los segundos tiempos”, precisó.

