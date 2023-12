U. de Chile recibe plan de trabajo de ex ayudante de Guardiola y se consolida como "Plan B"

Lo que parecía un rumor, como tantos que surgen durante la temporada estival, de a poco va tomando cierto matiz, y es que el español Doménec Torrent, ex ayudante de Josep Guardiola, toma fuerza como opción para ser el nuevo entrenador de Universidad de Chile.

Si bien está muy claro que la primera opción para tomar el cargo es el argentino Gustavo Álvarez, último campeón con Huachipato, fue el fin de semana que el portal Bolavip puso en la mesa el nombre del ex estratega del Flamengo y Galatasaray.

Y para reafirmar esta información, el diario La Tercera dio a conocer que la dirigencia de Azul Azul se contactó con Torrent hace una semana, cuando Mauricio Pellegrino dejó la dirección técnica, para conocer sus condiciones de trabajo.

No fue lo único, pues el matutino agrega que el ex ayudante de Guardiola “conversó con los dirigentes y su plan de trabajo convenció a las autoridades azules“, consolidándose como el Plan B de la U, en caso que Álvarez no llegue a acuerdo.

¿Cuáles son los números del ex ayudante de Guardiola?

Tras separarse de Pep, el catalán inició su camino individual en Estados Unidos, donde dirigió al New York City entre 2018 y 2019, donde logró un rendimiento del 56.6 por ciento, tras ello dio el salto a Sudamérica.

Con Flamengo, Torrent llegó a dirigir 26 encuentros entre torneos locales y Copa Libertadores, y alcanzó un 64.1% de efectividad; en su última experiencia, con Galatasaray, también le fue mal, al ser despedido tras 20 encuentros y un desempeño del 43.3%.

¿Cómo terminó la U en la temporada 2023?

Al mando de Pellegrino, los azules no lograron meterse en copas internacionales para 2024, aunque estuvieron lejos de pelear por no descender. Su rendimiento en Chile fue del 45.83%, con un registro de 12 victorias, ocho empates y 12 derrotas en 32 encuentros.

