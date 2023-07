La MLS quiere dar otro golpe al mercado: New York City busca el fichaje de Neymar

El arribo de Lionel Messi al Inter Miami está revolucionado al fútbol de los Estados Unidos. La MLS busca dar un salto importante de calidad con la llegada del rosarino, pero todo apunta que no se conformarán con esto e irán por otro golpe en este mercado de pases.

Según información entregada por The Secret Scout, el New York City puso sus ojos en un ex compañero de Lio Messi en Barcelona y Paris Saint-Germain, nada más ni nada menos que el brasileño Neymar.

El mencionado medio detalló que City Football Group Limited, conglomerado de clubes con base en varios países (con el Manchester City como principal elenco), busca quedarse con los servicios del atacante y ofertó para ficharlo en la presente ventana del mercado.

“El club le ha ofrecido un trato a Neymar, pero no se ha tomado una decisión”, afirmaron en torno al brasileño de 31 años, quien lamentablemente viene de cerrar una no tan buena temporada 2022-23 con el PSG.

Un equipo joven buscar a Neymar

New York City, a pesar de sólo tener 10 años de vida, ha logrado tener éxito en el fútbol de Estados Unidos, consagrándose campeón de la MLS en 2021. Además, en el 2022 el cuadro de La ciudad que nunca duerme levantó la Copa de Campeones tras vencer en la final al Atlas de México.

En esta temporada 2023 de la MLS el New York City figura en la undécima posición con 25 unidades, a un punto de Montreal Impact, último en clasificar al Repechaje de los Playoffs en la Conferencia Este.

Si se cierra el fichaje de Neymar, esta será la cuarta estrella de nivel mundial en vestir la camiseta del New York City luego de que en estos diez años jugarán en la institución el español David Villa, el italiano Andrea Pirlo y el inglés Frank Lampard.

El contrato de Neymar con el PSG finalizar en el 2024, por lo que una venta a la MLS podría caer como anillo al dedo al cuadro parisino para evitar que se marche gratis en unos meses más.