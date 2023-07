Desde la MLS esperan ansiosos por la llegada de Lionel Messi. El astro argentino arribará a Miami para revolucionar el fútbol de Estados Unidos y darle fin a su carrera futbolística. Pero no todo es tan fácil como suena, desde Inter de Miami revelaron la operación de tres años que pusieron en marcha para quedarse con su pase.

En una entrevista con el diario El País, el presidente de Inter de Miami, Jorge Mas, reveló las estrategias y condiciones que pesaron en el fichaje de Messi.

“En 2019 empezamos a pensar en cómo podíamos traerlo a Miami, una ciudad global, en alza. Se vive bien y es puro negocio. Todo el mundo quiere mudarse aquí. No pagamos impuestos locales, ni estatales”, comenzó.

El propietario mayoritario destacó la importancia de David Beckham en la operación, así como del padre de Lionel, ambos protagonistas en las negociaciones entre Messi e Inter de Miami.

“Fue un proceso largo. Estuve tres años. Un año y medio muy intensamente. Muchas conversaciones con su padre Jorge. Lo vi hecho a finales de mayo. David (Beckham) conversaba con Leo, solo sobre temas futbolísticos, porque él estaba jugando. No quería que se sintiera presionado. Hablamos en Barcelona, Miami, Rosario, Doha… Me pasé todo el Mundial en Qatar, viendo a Argentina“, reveló Mas.

El empresario norteamericano destacó que “hay un elemento familiar muy importante. Messi estará en su hemisferio, casi en el mismo horario que en Rosario. Fue más importante venderle la idea del fútbol en Estados Unidos. Este es el mayor mercado comercial del planeta”.

Las ganancias de Messi en Inter de Miami

“Cuando se retire tendrá una participación en el club. Podrá continuar su trabajo en un mercado que no parará de crecer. Tendrá oportunidades que no hay en otros sitios. Yo me imagino una vida después del fútbol para Messi muy similar a la de David (Beckham) o la de Michael Jordan“, aseguró el director ejecutivo.

Por último, se refirió a los beneficios económicos que tendrá el histórico de la selección argentina, quien gozará de parte de las ganancias de los derechos de televisión y la venta de camisetas del club de Florida.

“Para cerrarlo fue muy importante el contrato de Apple. Si crece el fútbol en Estados Unidos, él se beneficiará. Es justo. El ya era jugador de Adidas, así que también recibirá dinero por la venta de camisetas. Mientras que la MLS no ha puesto dinero, pero ha sido clave en ayudar con los patrocinadores”.

De esta forma, el club compensó la diferencia salarial con Arabia Saudita, que según los rumores ofrecían alrededor de 500 millones de euros, mientras que en Inter de Miami sólo ganará entre “50 y 60 millones anuales”, según el presidente del club.