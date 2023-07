Y aún no firma contrato: Las primeras fotos de Lionel Messi con la camiseta del Inter Miami

La llegada de Lionel Messi al Inter Miami es prácticamente un hecho. Pese a que el pasado 8 de junio se reveló que el 10 estaba listo en el club de la MLS, todavía no ha sido anunciado oficialmente. Sin embargo, su futuro está en Florida y todo indica que a mediados de julio presentarán su fichaje.

Con esto en consideración, todavía no había fotos oficiales de Lio con la camiseta rosada. Pero Adidas filtró las primeras en su tienda del SoHo de Nueva York. Allí luce Messi con la polera del Inter Miami y la frase “Impossible is Coming”, distinta al habitual “Impossible is Nothing” de la marca de las 3 tiras.

El usuario de Twitter AnAbnos, que coincide ser el editor de deportes de The Athletic, compartió las imágenes. “Paré en la tienda de Adidas en el SoHo camino a mi casa. Creo que es claro decir que sería muy raro que el trato no se concreta ahora”, escribió.

Son varios los carteles en que el capitán de Argentina es el protagonista, con el uniforme rosado. En uno sale de frente, con una neblina rosada, y en otro de espaldas con el dorsal “Messi 10”. En el tercero, en tanto, lucen el cambio en su slogan. Y dentro de la tienda aparece en un letrero que dice “Welcome to Miami”.

¿Qué significa el cambio de slogan? La traducción literal es ‘lo imposible está llegando’, diferente a su habitual ‘nada es imposible’. Sin embargo, la camiseta con el dorsal 10 todavía no se vende en las tiendas de la multinacional alemana. Esto porque el trasandino aún no firma contrato con el club.

Por ahora, en la MLS esperan que Messi termine sus vacaciones familiares esta semana. En consecuencia, su llegada al Inter Miami será en la quincena de julio, para firmar su contrato y ser presentado oficialmente. El contrato será por tres años y la cláusula de salida aparece recién después del segundo.