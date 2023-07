El arribo de Lionel Messi a revolucionar el fútbol en Estados Unidos está cada vez más cerca. La pulga firmará como flamante refuerzo en el Inter Miami de la MLS, esto luego de ganar el Mundial de Qatar 2022 con Argentina y de poner fin a su paso por el PSG de Francia.

Lamentablemente, no todos podrán ser parte de esta revolución. Uno de ellos será el mexicano Rodolfo Pizarro, volante que para su pesar fue despedido del cuadro de Miami en la antesala del arribo de Messi, quedando imposibilitado de compartir equipo con uno de los mejores jugadores de la historia.

Fue el propio mediocampista quien confirmó la noticia en rueda de prensa, justo cuando esperaba ganarse un lugar en el equipo con Gerardo Martino en la banca, quien incluso lo nominó el algunas ocasiones cuando fue el DT de la selección mexicana.

“No sé bien las reglas porque todavía tengo seis meses de contrato y no sé si esos meses los tengo que cumplir acá. Porque tenía entendido que en ese periodo me podrían mandar a otro equipo de acá o no me podían cortar definitivamente. Creo que no se me puede rescindir el contrato, no sé bien las reglas, no sé si me van a mandar a otro equipo aquí o me vaya a ir a México”, afirmó Pizarro.

En ese sentido, el jugador declaró que “es difícil, no sabía que podía ser cambiado. Es un poco raro porque ya le pasó a muchos compañeros que un día están y al día siguiente no. Esta es la única liga del mundo que hace esto”.

Sobre la llegada de Martino al Inter Miami, Pizarro declaró que “sólo lo pude saludar, ahora no se puede acercar mucho a nosotros. Su trayectoria habla por sí sola, a él le gusta que juguemos saliendo desde el fondo, nos da libertades (…) La verdad es que me hubiese gustado estar con él”.

“Me queda el mal sabor no haber respondido a toda la confianza de los dueños del equipo, que hacen mucho esfuerzo. Y nunca nos fue bien, sobre todo este año”, concluyó el volante de 29 años.

Inter Miami está viviendo un desastroso 2023, marchando úlitmo en la Conferencia Este de la MLS con sólo 17 puntos tras 20 partidos jugados, a lejanos nueve puntos de los puestos de playoffs. ¿Podrá Lionel Messi cambiarle la cara al equipo?