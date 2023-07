Lionel Messi está cerca de revolucionar completamente el fútbol en Estados Unidos, firmando como flamante refuerzo en el Inter Miami de la MLS, esto luego de ganar el Mundial de Qatar 2022 con Argentina y de poner fin a su paso por el PSG de Francia.

Uno de los que espera al rosarino con los brazos abiertos en Miami es el inglés David Beckham, leyenda del fútbol inglés y que actualmente es uno de los propietarios del nuevo club de Messi.

El ex volante del Manchester United, Real Madrid y Los Ángeles Galaxy contó lo que fue el momento en que se enteró que Messi eligió al Inter Miami como su nuevo equipo, esto en medio de los rumores que lo vinculaba a un posible regreso al FC Barcelona.

En un evento en el que participó en la sinagoga de St Johns Wood, en Londres, Beckham relató que “hace un par de semanas, me desperté con un millón de mensajes en mi teléfono. Estaba pensando, ‘¿Qué ha pasado? No suelo recibir tantos mensajes. De repente, escuché que Leo salió y anunció que viene a Miami. Obviamente, no fue una sorpresa para mí”.

“Siempre he dicho, desde el principio, que si tuviera la oportunidad de traer a los mejores jugadores del juego a Miami, en cualquier momento de sus carreras, lo haría. Siempre he hecho ese compromiso con nuestros fans”, agregó David.

En ese sentido, el ex volante señaló que “cuando escucho que uno de los mejores jugadores, si no el mejor jugador, que ha ganado todo en el juego, que sigue siendo un gran jugador, todavía joven y sigue haciendo lo que hace, quiere jugar para mi equipo, es un momento masivo para nosotros”.

Cabe recordar que David Beckham es uno de los propietarios del Inter Miami en la MLS, siendo dueño del 10% del poder adquisitivo de la institución, mientras que un 48% pertenece a los empresarios, y también hermanos, Jorge Mas y José Mas.

“El equipo es una de las cosas de las que estoy más orgulloso y una de las cosas más difíciles que he hecho”, concluyó Beckham.

Messi actualmente se encuentra disfrutando de sus vacaciones y se espera que debute en el Inter Miami el viernes 21 de julio ante Cruz Azul, esto en el marco de la primera fecha de la Leagues Cup, torneo donde compiten equipos de la MLS y la Liga MX.