Lionel Messi tiene todo listo para vivir un nuevo desafío en su carrera al firmar con el Inter Miami de la MLS de Estados Unidos. El astro argentino, quien con 36 años está en la etapa final de su carrera, llega para revolucionar el fútbol gringo, que lo espera con los brazos abiertos para hacer crecer todavía más la actividad en Norteamérica.

Uno que analizó este paso de la Pulga al balompié gringo fue el ex arquero Carlos “Lechuga” Roa, entrenador de arqueros en el cuerpo técnico de Matías Almeyda y que conoce bastante el medio estadounidense al tener un paso por el San Jose Earthquake.

En charla con Super Deportivo Radio, el ex meta argentino declaró que “a Messi en Estados Unidos lo aman. Tiene todas a favor para ir a Estados Unidos. ¿Quién no lo ama a Messi? ¿Quién no quiere tener a Messi en su país jugando? Es una gran oportunidad para el fútbol de Estados Unidos. ¿A Messi le va a costar? Messi se tiene que reír. Tiene que disfrutar, como lo hace. De taquito tiene que ir y disfrutar”.

“El hincha en Estados Unidos no tiene maldad y no existe esa malicia como en Sudamérica. El hincha rival seguramente gritará sus goles. En Estados Unidos se sientan juntos. No me quedan dudas de que Messi va a disfrutar. La gente lo podrá conocer, no me quedan dudas que los rivales se van a sacar fotos, lo van a aplaudir y gritarán sus goles”, agregó.

Para cerrar, Lechuga avisó que “en Estados Unidos todo es diferente. Es un espectáculo. Allá, Messi logrará lo que no logró nadie: que ambas hinchadas griten sus goles. Está en un momento donde tiene que disfrutar todo, porque lo logró todo”.

Cabe recordar que Lionel Messi actualmente está disfrutando de sus vacaciones tras terminar la temporada 2022-23. Se espera que recién el 14 o 15 de julio pise el suelo de Miami para ser presentado, por lo que todavía hay que esperar bastantes para verlo debutar en la MLS.