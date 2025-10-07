Es tendencia:
Universidad de Chile

U de Chile no olvida a Miguel Ángel Russo con un potente mensaje: “Te recordamos con cariño”

El entrenador de la temporada 1996 está pasando por un grave estado de salud, donde los azules le mandan fuerzas.

Por Cristián Fajardo C.

Miguel Ángel Russo fue homenajeado por la U en 2023.

La salud de Miguel Ángel Russo es un tema de preocupación en Argentina, donde han confirmado que está en un momento crítico acompañado de su familia.

En ese sentido, ha dejado de lado su trabajo como entrenador en Boca Juniors y los medios trasandinos hablan de máxima gravedad, para un hombre que marcó el fútbol nacional.

Por lo mismo, Universidad de Chile también ha salido a enviar un mensaje de fuerzas mediante sus plataformas digitales, para enviar el apoyo del pueblo bullanguero.

El entrenador argentino llevó a la U a las semifinales de la Copa Libertadores de la temporada 1996, recordada por ese polémico partido en Buenos Aires contra River Plate.

En el Torneo de Verano 2023 la U pudo homenajear a Miguel Ángel Russo. Foto: Hernan Contreras/Photosport

¿Qué dijeron en U de Chile por Miguel Ángel Russo?

Universidad de Chile no ha querido quedar fuera de las muestras de cariño por el grave estado de salud de Miguel Ángel Russo, quien tiene complicaciones de salud.

Por lo mismo, los azules publicaron un posteo en sus redes sociales, con la idea de mandar fuerza y los mejores deseos: “¡Mucha fuerza, Miguel!”.

“Desde el Club Universidad de Chile le deseamos una pronta recuperación a Miguel Ángel Russo, quien fuera nuestro Director Técnico durante la temporada 1996; Los azules te recordamos con mucho cariño”, detallaron.

Revisa el mensaje:

