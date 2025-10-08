Una terrible tragedia se reveló este miércoles cuando se confirmó la muerte del joven deportista Arturo Gatti Jr., hijo de la leyenda del boxeo Arturo Gatti, a los 17 años de edad.

La joven promesa del boxeo se encontraba entrenando y competiendo en ligas menores, sin embargo, todo terminó abruptamente. El ex guardaespaldas de su padre, Chuck Zito confirmó la noticia y, aunque las autoridades locales aún no han verificado la causa de la muerte, él afirmó que Gatti Jr. se quitó la vida.

“Con gran pesar tengo que decir… Descansa en paz, ARTURO GATTI JR., de 17 años, que fue encontrado ahorcado en un apartamento en México ayer. De la misma manera en que encontraron a su padre muerto en un apartamento en Brasil hace 16 años”.

La vida de Arturo Gatti Jr.

Arturo Gatti Jr. falleció el lunes en México a los 17 años, según informaron sus familiares cercanos. Gatti Jr. residía en México con su madre, Amanda Rodrigues, viuda de Arturo “Thunder” Gatti, según señala la revista Ring.

Gatti Jr. nació en 2008 en Montreal y, seguía los pasos de su padre para convertirse en boxeador profesional. Antes de su muerte, Gatti Jr. se encontraba en México con su madre, Amanda, según la cadena canadiense TVA Nouvelles.

Su última publicación en Instagram fue una imagen generada por IA de él mismo junto a su difunto padre, ambos con ropa de boxeo acompañada de un corazón azul y una paloma.

En 2009, su padre falleció a los 37 años, cuando Gatti Jr. era un bebé. Informes determinaron que el deportista se quitó la vida durante unas vacaciones en Brasil, aunque su esposa, Amanda Rodrigues, fue acusada de asesino inicialmente, quedó libre al poco tiempo.

