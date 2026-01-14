Universidad de Chile sigue en modo pretemporada y este domingo tiene agendado el debut de Francisco Meneghini como nuevo DT de los azules. La U enfrentará a Racing Club de Argentina en el amistoso que se jugará en el estadio Ester Roa de Concepción.

Mientras, Marcelo Díaz sorprende con un tratamiento estético. Carepato decidió aplicarse bótox en el rostro y el proceso ha sido registrado por el centro Made Esthetic.

“Verse más descansado y rejuvenecido sin perder tu esencia es posible”, publica la clínica estética agregando que “hace algunos días en Made Esthetic recibimos al futbolista Marcelo Díaz, quien decidió confiar en nosotros y el Dr. Patricio Covarrubias para aplicarse Toxina botulínica (bótox) en el tercio superior por primera vez”.

ver también El tatuaje de Marcelo Díaz que lo llena de energía en la pretemporada de U de Chile

Carepato feliz y rejuvenecido en la U

Agregaron que “el objetivo no es cambiar, sino suavizar las líneas de expresión para mantener una apariencia fresca, armónica y auténtica, porque cada rostro merece un tratamiento a su medida”.

Inyectada la toxina, el mediocampista de la U debe esperar dos semanas para comenzar a ver los resultados del tratamiento, y el mismo centro adelanta que seguirán de cerca lo que resta del proceso.

“El procedimiento ha sido súper tranquilo, no me ha dolido para nada. Voy a ver los resultados después de dos semanas. Creo que va a resultar todo bien. Un retoque nunca viene de más“, comentó Díaz.

Publicidad

Publicidad

ver también Lucas Romero habla de la presión por el puesto con Marcelo Díaz en U de Chile

Con 39 años, Carepato tendrá este 2026 su tercera temporada en Universidad de Chile tras su regreso al Chuncho a principios de 2024. El reciente 2025 disputó un total de 38 partidos con los azules.