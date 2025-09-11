Se aproxima un nuevo Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo. Uno de los que analizó el duelo es José “Pepe” Rojas, quien tuvo especiales palabras para una figura azul.

Si bien ha existido mucha polémica alrededor de la realización de la Supercopa, todo indica que el partido sí se jugará. La dirigencia del Romántico Viajero quería postergar el encuentro para privilegiar la Copa Sudamericana, pero la idea no tuvo acogida en la ANFP.

Pepe Rojas reconoció error con figura de U. de Chile

Uno que vivió varios Superclásicos es José “Pepe” Rojas. Al histórico capitán de U. de Chile le tocó pasar por todas en este tipo de encuentros, como los triunfos por 4-0 en 2004 y 2012, así como el histórico 5-0 bajo las órdenes de Jorge Sampaoli. Claro que también, sufrió con la negativa racha de 22 años sin ganar en el Estadio Monumental.

Rojas tuvo una entretenida conversación con Luis Mena, histórico de Colo Colo, para TNT Sports. Ahí, el mundialista con Chile en Brasil 2014 reconoció que no le tenía mucha fe a uno de los jugadores que hoy brillan en la U.

“Con Matías Zaldivia tuve dudas por su pasado, pero revirtió todo compitiendo. Hoy es jerarquía y tema cerrado“, explicó Pepenbauer. El defensor argentino nacionalizado chileno llegó a los Azules tras jugar en Colo Colo. Si bien fue muy resistido en un inicio, con fútbol se transformó en figura en el Bulla.

Matías Zaldivia ha disputado 31 partidos en U. de Chile en el 2025, con 5 goles. Imagen: Photosport

Sobre el partido de este domingo 14 de septiembre en el Estadio Santa Laura, Pepe avisó que será muy importante la concentración. “No es un partido más: es una final. Se juega con nervios y cabeza fría”, remarcó el campeón de la Copa Sudamericana 2011.

Una de las grandes figuras en la actualidad en U. de Chile es Lucas Assadi. José Rojas lo usó para ejemplificar la buena labor que realizan en el CDA. “Pasó de cuestionado a pieza importantísima. Eso habla de trabajo serio puertas adentro“, cerró Pepe.