Por ahora, es un hecho. Si bien la Unidad Disciplinaria de Conmebol determinó que Universidad de Chile avance a los cuartos de final en Copa Sudamericana tras la descalificación de Independiente, el cuadro nacional también recibió fuertes castigos.

Quizás el más importante, y por el cual apelarán al fallo jurídico, es el hecho que deberán jugar sus próximos siete partidos como local a puertas cerradas, una medida que puede acarrearle pérdidas económicas cercanas a los US$7 millones de dólares.

A la espera de saber si podrán reducir esta sanción, vale la pena revisar el reglamento de competiciones de la Conmebol para conocer quiénes podrán entrar a los próximos juegos que tenga la U como local en el ámbito internacional.

Tras castigo de Conmebol: ¿Quiénes pueden entrar a partidos de la U como local?

Según lo que establece el organismo para sus encuentros a puertas cerradas, los primeros que podrán ingresar al estadio serán 70 miembros de cada delegación, entre jugadores, cuerpo técnico, personal médico, oficiales y directivos de los clubes. Con esto, será un total máximo de 140 personas.

A ellos se sumarán “un máximo de 20 personas en su condición de directivos o miembros de su Asociación“, además de “personal técnico encargado de la transmisión televisiva, policías, empleados de seguridad y/o vigilancia privada, más el equipo médico requerido acorde a lo establecido en el Manual de la Competición de Conmebol”.

Luego aparecen “las personas que desempeñan funciones de operativa e infraestructura del estadio, todo oficial de partido o colaborador que la Conmebol requiera necesario”. Y en un último término aparecen los periodistas acreditados.

En ese aspecto, el organismo indica de manera explícita que “la lista de acreditaciones con los detalles y la identidad de los periodistas debe entregada al Delegado con al menos 24 horas de antelación a la hora de inicio del partido”, y deben estar en su sector asignado dentro del recinto deportivo.

¿Cuándo vuelve a jugar por Copa Sudamericana?

El encuentro de ida por cuartos de final entre Universidad de Chile y Alianza Lima se jugará este jueves 18 de septiembre a las 21:30 horas en el Estadio Alejandro Villanueva de Lima. La revancha será el jueves 25 a la misma hora en escenario por confirmar.

