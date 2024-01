Rodrigo Holgado la rompió con Coquimbo Unido en la última temporada del torneo chileno. Es por eso que Universidad de Chile fue tras sus goles, esperando poder ficharlo para la temporada que se avecina.

Sin embargo, poco a poco la posibilidad de contar con las pepitas del argentino, se ha ido diluyendo. Si ayer era noticia por su entrenamiento en el predio de Gimnasia y Esgrima de La Plata, dueños de su pase, hoy lo que llama la atención es que la dirigencia del Lobo aseguró que el delantero seguirá su carrera en Argentina.

Coquimbo Unido había sido uno de los equipos que demostró interés por el delantero argentino. Pese a que desde el cuadro pirata aseguraron que habían pagado una parte de la opción de compra antes del 31 de diciembre, desde el Lobo desconocieron esta operación.

Así, desde Radio Cooperativa aseguraron que el argentino jugará el 2024 en La Plata.

Se enredó todo

El principal problema que tuvieron los clubes chilenos que querían contar con los goles de Holgado fue que hicieron una especie de triangulación que no prosperó.

Desde Universidad de Chile se esperaba que el jugador fuese adquirido por Coquimbo Unido, con el fin de poder negociar directamente con el cuadro pirata. De hecho, el cuadro azul se planteó el miércoles como fecha límite para pujar por este puntero.

¿Qué está claro por ahora? Que Rodrigo Holgado tiene contrato de un año con Gimnasia y Esgrima de La Plata, por lo que de no contar con una oferta, tendría que disputar esta temporada con el elenco del Bosque. Sin embargo, el representante del ex delantero de Coquimbo tuvo la intención de que se quedase en Chile, pero los Piratas no habrían ejecutado la cláusula, la cual ya venció.

De esta manera, Universidad de Chile tendrá que comenzar a buscar otro delantero para reforzar la línea de ataque de Gustavo Álvarez. Para eso ya se manejan nombres como Rubén Betancourt, campeón de Uruguay con el Liverpool de Montevideo, y Ronaldo Iván Martínez, puntero de Platense, finalista de la Copa de la Liga Argentina.

¿Cuándo juega la U?

El Romántico Viajero ya comenzó con su pretemporada, en el Centro Deportivo Azul, donde tendrá tres semanas de preparación, de cara a su primer encuentro en 2024, cuando el sábado 27 de enero, enfrente a Universidad Católica, por la Copa de Verano 2024, en Coquimbo, a partir de las 20:00 horas.

¿Quién crees que debería ser el atacante de la U? ¿Quién crees que debería ser el atacante de la U? YA VOTARON 0 PERSONAS

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.