DT de la U no tiene secretos: revela el esquema, idea y jugador puesto por puesto para 2024

Gustavo Álvarez habló en profundidad como nuevo entrenador de Universidad de Chile y detalló lo que espera como cabeza del Chuncho. Pero además, el DT dio puntualmente claves y pistas de lo que pretende en el esquema, la idea y alternativas puesto por puesto con los azules.

En medio de la entrevista concedida a los canales oficiales de la U, la pizarra del entrenador dejó ver el 4-3-3 que implantará el técnico y cada nombre llamado a cumplir las posiciones, considerando que Azul Azul aún se mueve en el mercado.

En palabras de Álvarez, “primero por los jugadores que hay, tenemos que tener dos competitivos por puestos con alternativa de mejor armado fecha tras fecha y una competitividad del día a día para elevar el rendimiento”.

Respecto a lo que pretende con el plantel, Álvarez explica que “quiero un equipo que pueda adueñarse del balón y atacar, no soportar que lo tenga el rival, recuperar rápido siempre equilibrado, no proponer el golpe tras golpe, que quede resguardado evitando cualquier contra del rival. Luego la concientización de los jugadores me encargaré para que sepan lo grandes que pueden ser”.

La U 2024 : jugador puesto por puesto

Volviendo al esquema y alternativas, en el arco el DT de la U cuenta con Cristopher Toselli, Gabriel Castellón, Pedro Garrido, Milovan Arredondo e Ignacio Sáez.

Para el puesto de lateral derecho enumeró a Juan Pablo Gómez, Fabián Hormazábal, Daniel Navarrete y José Fernández. El puesto de defensa central derecho lo cubren Matías Zaldivia y David Retamal, mientras en la misma función por izquierda están Ignacio Tapia, Franco Calderon y Yahir Salazar. El lateral izquierdo tendrá a José Castro y Marcelo Morales.

Como volante de contención el DT podrá echar mano a Emmanuel Ojeda, Marcelo Díaz, Enzo Fernández, Mauricio Morales y Renato Cordero, en tanto el mediocampista por derecha será o Flavio Moya y en la izquierda Federico Mateos o Jeison Fuentealba.

Pasando al ataque, las alternativas de Gustavo Álvarez son las siguientes: como el puntero derecho Agustín Arce, Maximiliano Guerrero, Ignacio Vásquez o Lucas Assadi; centrodelantero Nicolás Guerra o Cristóbal Muñoz y los punteros izquierdos Leandro Fernández, Cristian Palacios y Renato Huerta.

¿Cuántos años tiene Gustavo Álvarez?

El nuevo entrenador de Universidad de Chile, Gustavo Álvarez, cumplió 51 años el pasado 24 de noviembre de 2023. En su carrera ha dirigido a Temperley, Aldosivi, Patronato, Sport Boys (Perú), Atlético Grau (Perú) y Huachipato.