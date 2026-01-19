Impacientes están los hinchas de U de Chile con el caso de Juan Martín Lucero. El ex Colo Colo hace rato que lo dan por listo como refuerzo, pero aún no hay rastro de él en el CDA.

Si bien las conversaciones y el trato está hecho, la incertidumbre se hizo presente porque el delantero argentino no viajó a Chile. Por eso, el periodista Marcelo Muñoz salió al paso y contó la verdad del caso.

Bajo el programa Todo es Cancha, el comunicador de TNT Sports reveló que habló con gente en la interna de U de Chile sobre el “Gato”. Ahí, una buena y una mala para los hinchas.

¿Qué pasa con Juan Martín Lucero en U de Chile?

Marcelo Muñoz, periodista de TNT Sports y Todo es Cancha, dio información actualizada del caso de Juan Martín Lucero. El delantero debía ya estar en U de Chile, pero aún no ha llegado.

“La informacion es que cuando consulto en la U por Lucero, me dijeron que está listo, acordado y debiera viajar el fin de semana (pasado). Cuando veo hoy (ayer domingo) que no ha llegado, consulto y no he tenido respuesta“, partió diciendo.

Ya a título personal, el periodista puso la alerta en los hinchas de U de Chile y dijo que “si no llega mañana (Lucero), es porque algo hay. Yo creo que llega mañana (lunes 19 de enero)”.

En lo deportivo, el plantel de U de Chile volvió por tierra a Santiago tras la suspensión del duelo ante Racing en Concepción y el toque de queda en la zona. Este sábado jugarán en Perú otro amistoso, ante Universitario.