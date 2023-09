El tema del estadio parece una broma cada vez que se toca para el hincha de Universidad de Chile, pero esta vez el dato salió de un comunicador que quieren muchos los fanáticos del club azul: Tito Awad.

El comentarista deportivo aseguró que conoció de primera fuente la información de la construcción del anhelado estadio de la U, el que incluso tendrá un centro de entrenamiento y un centro comercial.

Sueño

Por lo mismo, Awad conversó con Redgol para profundizar y entregar nuevos detalles de los que se habla en el interior de Azul Azul, donde empieza a tomar fuerza el proyecto del estadio de la U.

“No sé si soy un aporte, lo que pasa es que yo al fútbol lo amo y a la U la amo más. Esto partió en sentido de mi edad, cuando dije en el CDA, a una persona, ‘me voy a morir y no voy a ver el estadio’. Lo conté así, sincero. Pero esa persona me dijo ‘no, hue… Lo vas a conocer antes'”, comenzó su explicación.

“Empecé averiguar algunas cosas. No son cosas nuevas, todos sabían que Lampa es el lugar donde ven un terreno. Donde quieren centrar todo con un centro comercial, no lo inventé yo. Porque cuando hablo repercute en todas partes”, detalló.

Detalles

Para Awad hay avances para iniciar un proyecto de estadio, donde se mezcla con los sueños de los fanáticos bullangueros.

“Yo sueño con un estadio para 40 mil mínimos, no más grande porque no sería necesario. Moderno, de acceso fácil. No sólo el estadio, que los campos de entrenamiento queden ahí mismo, ojalá con una zona para los socios, para que se vuelva acercar la gente. Una hectárea con piscina, lo que se trató de hacer co el Doctor Orozco en El Noviciado”, explicó.

Más allá de que no puede entregar detalles concretos, asegura que la idea está latente, lo que incluso le mueve el corazón: “Eso es lo que conozco, no puedo dar más información. Pero no soy el único que lo saben, se publicó que la U quiere hacer un centro comercial”.

Uno de los puntos clave, es que la sociedad que administra a la U está en el negocio inmobiliario, lo que puede abrir las puertas para la construcción y el tema de los permisos, además de la inversión.

“Hay que pensar de que Sartor, en Estados Unidos, maneja grupos inmobiliarios, entonces no sería nada raro. Me salió porque tenía el gran negocio de una sociedad anónima, porque los hinchas dicen que se llevan la plata, pero esta no ha tenido utilidades. Las acciones están mucho más abajo que cuando entraron, porque el fútbol no funciona, por eso el estadio sería el gran negocio”, finalizó.

¿Cuándo vuelve a jugar Universidad de Chile?

La U jugará ante Deportes Copiapó por fecha 24 del torneo, programado para el fin de semana del 23 y 24 de septiembre.

¿Cuándo fue inaugurado y dónde queda el Centro Deportivo Azul de la U?

Universidad de Chile inauguró el CDA el 8 de septiembre de 2010. El búnker azul, construido sobre un terreno en comodato, está ubicado en Avenida El Parrón 0939, La Cisterna.