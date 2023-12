A pesar de las últimas polémicas que protagonizó, nadie puede negar que el venezolano Yeferson Soteldo fue uno de los buenos futbolistas extranjeros que jugaron en el país, primero en Huachipato, y después en Universidad de Chile, en un paso no exento de polémica.

Si bien es conocido que a finales de 2016, fueron los acereros que pagaron US$1.62 millones de dólares al Zamora de Venezuela, siendo la transferencia más alta pagada por esta institución, todo esto pudo haberlo hecho antes el Romántico Viajero.

¿Cómo así? La historia la cuenta Diego Rivarola, ex jugador y dirigente de la U, que en su espacio como comentarista en ESPN, reveló que Azul Azul tuvo la oportunidad de llevarse a Soteldo antes de su arribo a Huachipato, al que después, en 2018, le pagó US$1.5 millones por su préstamo.

“El primero que trae un video de Soteldo a Chile es Patricio Mardones a la U. Me consta porque me lo muestra a mí, me dice ‘¿qué te parece este jugador?’ y era extraordinario, entonces él tenía 17 años, y me dice que ‘lo están ofreciendo para traerlo acá'”, reconoce Gokú.

Además, Rivarola recuerda que “el representante de Soteldo era medio complicado”, para luego señalar que “después no sé qué pasó, y apareció en Huachipato. Lo vimos con Pato Mardones, que trabajaba en el club, se lo presentó a la gente que corresponde, y no sé qué pasó, como tantas cosas que ocurren en la U“.

¿Cómo fue el paso de Soteldo en la U y Huachipato?

Entre 2017 y 2018, el venezolano fue figura del fútbol chileno, donde en su paso inicial por los acereros firmó un registro de seis goles y nueve asistencias en 29 duelos jugados. Al año siguiente, con los azules, donde vio acción en copas internacionales, jugó 37 encuentros, con siete anotaciones y nueve pases gol.

Tras ello iniciaría una carrera irregular en el extranjero, con dos pasos por Santos de Brasil, el último yéndose al descenso; además de Toronto FC, en la MLS de Estados Unidos, y con Tigres de México. Ahora, suena para ir a Argentina y Europa.

¿Dónde fue que se vio mejor Yeferson Soteldo en Chile? ¿Dónde fue que se vio mejor Yeferson Soteldo en Chile? YA VOTARON 0 PERSONAS

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.