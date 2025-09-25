Este jueves se vivirá un intenso encuentro entre Universidad de Chile y Alianza Lima por cuartos de final de la Copa Sudamericana, donde, de lograr la clasificación a semifinales, los azules se enfrentarán a Lanús, cuadro que tiene dentro de sus integrantes a importantes conocidos del club nacional.

Mauricio Pellegrino y Xavier Tamarit son el DT y ayudante técnico del equipo argentino que acaba de lograr su clasificación a semifinales tras vencer a Fluminense de Brasil por la cuenta mínima, por lo que ahora se encuentran a la espera de su rival que saldrá de la llave entre la U y Alianza.

En ese contexto, Tamarit, que junto a Pellegrino tuvo un paso por la Universidad de Chile en 2023, conversó con AS sobre el posible duelo y cómo ve a los jugadores del equipo chileno.

Posible rival de la U habla del presente de los azules y Assadi

Sobre enfrentarse a la U en semifinales en caso de clasificar, Tamarit comentó que su paso por Chile fue “una experiencia increíble. Estoy muy agradecido siempre de la U por el paso que tuvimos allí. Es un club grande, están jugando bien, así que sería bonito encontrarnos con ellos en semifinales y que nosotros pasemos a la final”.

En ese mismo contexto se refirió al presente de Lucas Assadi, la gran figura del equipo esta temporada. “Era un chico en el que se veía un potencial enorme. Le faltaba dar un salto, crecer un poco en ciertos aspectos futbolísticos, pero se veía como un jugador que, en el momento que creciera, iba a ser determinante“.

También revela que ha visto partidos de la U en Sudamericana. “Siempre uno sigue a los clubes por donde pasó. Además, es bastante reciente lo de la U. Conocemos a varios jugadores que todavía siguen ahí y, de vez en cuando, la liga chilena la sigo harto, más allá de la Copa Sudamericana”.

Sobre la agónica clasificación de su club actual, comentó que se encuentran muy contentos. “Lanús es un club copero, que tiene bastante mística en este tipo de competiciones y creo que el equipo, en líneas generales, ha sido mejor que el rival. En Lanús fuimos muy superiores, en mi opinión”.