Pese al gran triunfo de Universidad de Chile el fin de semana, donde venció por 2-1 a Huachipato por el Campeonato Nacional, lo que le permitió alcanzar a los acereros en la cima de la tabla de posiciones, hay situaciones que no dejan conforme a los hinchas.

Una de ellas tiene que ver con el planteamiento táctico enfocado más en lo defensivo que tienen los azules, que hacen que Mauricio Pellegrino siga recibiendo dudas.

Defiende

Una situación que, con el contexto actual, llama a dejar de lado por un momento Rodrigo Goldberg, ex gerente deportivo de Azul Azul, teniendo en cuenta que con este esquema ha conseguido victorias ante Universidad Católica y Huachipato, dos protagonistas de la competencia.

“Uno tiende a observar detalles, por mirar el árbol no vemos el bosque. Lo que yo creo es que efectivamente a Pellegrino le acomoda jugar así, lo que no quiere decir que sea una receta infalible. Pero le acomoda”, comenzó explicando.

“Entonces debe decir ‘¿por qué voy a jugar tan adelante si no tengo volantes centrales rápidos para retroceder? ¿Por qué tengo que salir jugando armado si con pelotazos largos me funciona? La toma Assadi y me arma tres o cuatro jugadas'”, detalló.

Una situación donde cree que el entrenador ha sido transparente y muere con las botas puestas con lo que tiene pensado en la U, que, por ahora, le resulta a la perfección.

“Es de principios y le doy la derecha. Si él siente que por hacer algo que no cree va a ganarse el beneplácito de un hincha, pero arriesgas resultado, por qué diablos tengo que hacerlo”, finalizó.