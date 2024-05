Matías Zaldivia se refirió a la situación de Ignacio Tapia, quien se bajó del clásico universitario en los minutos previos por una lesión no informada.

Plantel de la U intenta pasar la página por el caso Ignacio Tapia: "No nos quiso perjudicar"

La baja de último minuto de Ignacio Tapia marcó el clásico universitario, donde Universidad de Chile sufrió una derrota por 2-1 frente a Universidad Católica. El defensa acusó molestias en el calentamiento previo, aunque Gustavo Álvarez después reveló que los dolores venían del día anterior y que él lo desconocía.

La rabia del entrenador quedó manifestada frente a la transmisión oficial y tensionó todo en la U, donde los ánimos ya estaban bajos por perder el invicto. Pero el plantel ya pasa la página. En conferencia de prensa, Matías Zaldivia le prestó ropa a su colega y aseguró que el incidente ya es cosa del pasado.

“Algo que pasa en la entrada en calor te desequilibra los planes del partido, pero lo dijo el profe y lo digo yo: no perdimos el clásico por Nacho. Ya he jugado en esa posición. Hay que ver las cosas que hicimos mal. El tema ya se habló puertas adentro”, manifestó el zaguero.

“No creo que Nacho haya querido perjudicarnos. Debe haber creído que podía estar y en la entrada en calor no quiso perjudicar al equipo porque se vio que no podía jugar al cien y ese partido lo requiere. Es un tema que lo hablamos puertas adentor, se dijo todo lo que se tenía que decir”, agregó.

“No creo que Ignacio Tapia haya querido perjudicarnos” | Photosport

Zaldivia reveló que las palabras de enojo de Álvarez con TNT Sports no causaron sorpresa en el plantel. “Antes de hablar con la prensa, habló con todo el plantel y dijo lo mismo que a ustedes. Ya sabíamos lo que iba a decir. Es una lección, los partidos son detalles y hoy no se puede regalar nada. Pero, como dije, son cosas que se hablaron y que ojalá no vuelvan a suceder”, complementó.

Después de la polémica, Ignacio Tapia se perderá los duelos frente a Ñublense y Everton para cerrar la primera rueda del Campeonato Nacional. Más allá de la sanción interna que pueda traerle su condoro, al defensa lo complica un desgarro en la zona de la cadera, según el sitio Emisora Bullanguera.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.