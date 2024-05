El cuadro de Gustavo Álvarez cayó 2-1 y, aunque no fue un partido bajo de los azules, terminaron sucumbiendo ante la UC.

Partido de locos en el Estadio Nacional. Universidad de Chile no jugó mal, pero tampoco supo descifrar la presión y el juego de Universidad Católica, que se llevó los tres puntos y derribó el invicto azul. Este es el uno a uno de la U en este sábado clásico.

Gabriel Castellón (5,8): no tuvo mucho que hacer en los goles y, de hecho, sí sacó un remate tremendo de César Pinares en un tiro libre. Con todo, y como seguimos insistiendo cada fin de semana, no logra ser de aquellos arqueros que te marcan los partidos. En su favor, tiene una regularidad que ya se la quisieran algunos porteros estrellas. No ha tenido grandes fallas en la campaña de la U. A destacar, tendrá que ver muchas veces el video del gol a Zampedri. Una joyita en la que él participó, tapando débilmente el remate.

Franco Calderón (5,3): hoy estuvo más desacertado que de costumbre. No pudo ordenar la defensa y se enfadó en par de ocasiones con David Retamal. No se encontraron en la cancha y los reproches fueron y vinieron. Se vio sobrepasado en los momentos claves y si bien ningún gol pasó por su culpa, sí ha tenido encuentros de alto nivel. En esta ocasión, podremos decir que su partido es olvidable. Tranquilos, no es para matarlo.

Matías Zaldivia (5,5): se ganó una amarilla temprana y se vio complicado al marcar a Zampedri. Sigue siendo de lo más sólido del fondo de la U, pero cuando sus compañeros en defensa andan mal, él tampoco logra brillar mucho. La defensa de la Universidad de Chile depende mucho de que el bloque completo ande bien. Cuando hay una grieta, que hoy claramente fue David Retamal, no puede funcionar adecuadamente.

Matías Zaldivia tuvo serios problemas ante la UC | Photosport

David Retamal (4,8): entró en último momento y pudo haber repercutido en su desempeño. El joven jugador de la U no pudo repetir actuaciones previas, donde se había elevado como unas de las posibilidades para la suplencia de los hombres del fondo. Anduvieron medios perdidos con su compañero, Franco Calderón y en más de una oportunidad de gol se reprocharon mutuamente una falla. Y eso que no hemos hablado todavía de cuando intentaron salir tocando desde el fondo. En ese ámbito, Retamal fue de lo más bajito de la retaguardia, ya que se enredó y sufrió la presión alta de la UC.

Marcelo Morales (6): mostró ímpetu y entrega. No deja de correr cada pelota que está en juego y se nota que se tiene confianza. A veces el temperamento le juega en contra, como cuando se encaró con el Cimbi Cuevas. Pero, se nota que siente los colores y que si sigue poniéndole el mismo ritmo y similares ganas, entonces podríamos, incluso, tener una carta de selección.

El partido fue friccionado | Photosport

Israel Poblete (4): el más bajo de Universidad de Chile. Se vio incómodo en el mediocampo y no pudo estar fino en los pases. Además, tomó malas decisiones y se contagió de los problemas de su equipo, ya que en las salidas no consiguió dar pie con bola. Si en el Superclásico fue el superhéroe del partido, en el Clásico Universitario no le dio siquiera para personaje secundario

Marcelo Díaz (4,5): serias dificultades en el pase de salida. El capitán de Universidad de Chile no estuvo fino en el toque para armar el juego y fue de lo más bajo de la U en este sábado. Tan por el piso estuvo su nivel en el primer tiempo, que en algún momento se pensó que estaba lesionado y Mateos comenzó a calentar.

Fabián Hormazábal (4,5): poco del jugador de la U. No fue primordial, ni tampoco cometió grandes errores. Su nombre simplemente sonó por el altoparlante al iniciod el encuentro y después un par de veces en la transmisión. Desaparecido.

Maximiliano Guerrero (5,8): Había tenido un buen encuentro, pero lo que se perdió no puede pasar. El extremo azul consiguió generar peligro en el área cruzada y estuvo inspirado a la hora del regate. Sigue viéndose complicado cuando se trata del cuerpo a cuerpo, porque no logra sacar ventaja ante los centrales, que suelen ser unos percheros. El gol que se pierde en el segundo tiempo no es algo que puede fallar un delantero, aunque estamos claro que lo que se le pide a Guerrero no es, precisamente, tener olfato goleador.

Maxi Guerrero estuvo activo, pero falta más gol | Photosport

Chorri Palacios (5): no estuvo certero y no fue la carta de gol que necesitó, imperativamente, la U este sábado. Muchas veces parece que necesita quedar en una posición demasiado ventajosa antes de rematar. A veces funciona, otras no. El Chorri sigue siendo una montaña rusa en sus actuaciones.

Leandro Fernández (6,2): no diremos ninguna novedad. Leandro Fernández es lo mejor de la Universidad de Chile de Gustavo Álvarez. El delantero azul siempre tiene ganas, siempre lo da todo. En su mente, cada fin de semana se juega una final. Particularmente, en el Clásico Universitario se mostró con ganas de gol desde el principio. Y lo consiguió rápidamente, en lo que parecía ser el triunfo azul. Tiene el respeto azul por cómo moja la camiseta y, aunque a veces sus locuras le juegan en contra, sigue siendo el mejor del Romántico Viajero.

Luciano Pons: entró por David Retamal a los 63’.

Matías Sepúlveda: entró a los 76’ por Poblete.

Federico Mateos: entró por Maxi Guerrero a los 84’.