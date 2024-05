Universidad de Chile se desinfló en las últimas fechas de la primera rueda. La derrota con la Universidad Católica y el empate ante Ñublense, ambos como local, calaron fuerte en la familia azul.

A pesar de que se mantiene invicta, conocedores del Bulla entienden que el escenario está complejo. “Hay de todo un poco: más presión, le pillaron cómo jugarle y debe buscar el plan B”, comenta a Redgol Héctor Pinto, el DT campeón el 2004 con los azules.

“Ya se está haciendo reiterativo lo del ataque por las bandas”, manifestó el Negro y pidió más minutos para un jugador: “Cuando entró Assadi le dio un poco de juego por el medio a la U, dio profundidad con dos balones que metió”.

Agregó que “falta ese tipo de jugador en la U, creo que Assadi merece jugar más. Pero es el entrenador el que toma decisiones y hasta ahora le da resultados, porque tiene a la U puntera”.

Assadi es pedido por las glorias de la U

Gloria del Ballet Azul también pide a Assadi

Francisco Las Heras, quien alcanzó a jugar en la última parte del Ballet Azul de la década de los sesenta, también pide más minutos para Assadi. “Mateos no es para la U, no tiene personalidad para la U. Es verdad que toca y no pierde pelotas, pero no las mete en profundidad. No pasa nada con él”, analizó.

Luego señaló que “Poblete también ha estado bajo y la U carece de un jugador en mediocampo que haga jugar al equipo. No existe ese jugador. Si no le dan confianza a Assadi que es atrevido, va hacia adelante y busca el arco, no sé quién puede hacer ese papel”.

Assadi solamente ha sido titular una vez en el año, en el debut de la U contra Audax Italiano. Luego de eso, ha tenido chispazos en la participación del equipo de Gustavo Álvarez.