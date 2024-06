José Pepe Rojas ganó la Copa América con la Roja y la Copa Sudamericana con la Universidad de Chile, pero uno de los puntos negros de su carrera fueron los varios memes que se hicieron sobre él. En Internet lo acusaban de ser un defensa lento y algunas de esas burlas sobreviven hasta el día de hoy.

Ahora, el retirado futbolista nacional hablo de cómo estos comentarios lo afectaron durante su carrera. Aunque lo intentó, el ex zaguero no podía escapar de las burlas que aparecía en internet y ahora contó todo en el pódcast Con Contenido junto a Francisco Sagredo.

“Lo encontraba injusto. Si hubiese sido otro, a lo mejor en ese momento tendría que haber salido con una foto de todas las copas que gané o la cantidad de partidos que jugué. O la jineta de capitán”, partió diciendo el ex U. de Chile.

“Esto empezó como una bolita de nieve y después fue masivo. En el momento no me afectaba, pero tampoco lo podía sostener. En todos lados aparecía. Yo decía, ‘qué injusto, porque yo podría jugar arropadito atrás en la U de Jorge Sampaoli y no pasaba esto'”, lamentó.

“Me dolía”, dice Pepe Rojas sobre los memes de que era lento | Photosport

Pepe Rojas y la jugada que inició una ola de memes

“Nos pedía a los centrales que nos paráramos en la mitad de la cancha. En todos los entrenamientos nos hacía trabajos de eso. Decía, ‘no me importa, tenemos 50 metros para correr para atrás y que nos metan el gol, pero si la recuperamos más arriba tenemos más probabilidad de hacer el gol nosotros'”, agregó.

“En un clásico (contra Católica), estaba Ismael Sosa y me hace un amague, lo persigo y se la tiran a la espalda. Voy corriendo detrás de él, llega casi al área chica, me engancha, paso de largo, tira un centro atrás y apareció alguien que hizo gol. Desde esa jugada parte todo este mito”, contó.

“Me dolía. Uno es de carne y hueso, y al verlo en las redes sociales… ¿A qué persona le gusta que lo traten mal? A nadie”, dijo. Consultado sobre por qué no reaccionó como lo hacen otros jugadores, como por ejemplo Arturo Vidal, dijo que “no sé por qué. Quizás por mi perfil bajo”.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.