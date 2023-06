U de Chile ya dejó en el pasado su dolorosa caída ante O’Higgins por la Copa Chile 2023, derrota que dejó a los azules sin chances de seguir compitiendo en un frente que da pasajes para las copas internacionales del próximo año.

Uno de los puntos que más llamó la atención en la U fue la falta de variantes con los que actualmente cuenta Mauricio Pellegrino, sobre todo en delantera, lo que enciende las alarmas pensando en la búsqueda de refuerzos para la segunda mitad del año.

Sin embargo, el propio DT azul se encargó de llamar a la calma al respecto, afirmando en conferencia de prensa que “los avances o no, los futbolistas están al 100 o al 0. Es una pregunta más para Manuel (Mayo) el cómo van las cosas, yo no quiero…”.

En ese sentido, Pellegrino dejó en claro que “hablamos todos los días y me va contando cómo van las cosas. Yo tengo confianza en que vamos a tener buenas noticias”.

Sobre el balance que hace de lo que va del año, especialmente tras la derrota ante O’Higgins, el argentino declaró que “los balances, para mí siempre, hay que hacerlos al final. He aprendido a centrarme en el día a día, que es lo que tengo, disfrutar del trabajo que no es fácil y aprovechar la oportunidad que me está dando esta institución”.

Para cerrar, el argentino miró al futuro y el resto el Clásico Universitario ante la UC que se viene, avisando que “hasta hoy no tenemos claridad si los cambios obligados para la reanudación del partido del miércoles serán contabilizados como tal o si se puede reemplazar a un jugador de la banca. Esperamos por esa respuesta y que todo sea justo para ambos equipos”.

“Como el miércoles puede pasar de todo, lo importante es que el equipo siga creciendo, que sea cada vez más competente y tenga más herramientas y en eso estamos trabajando”, concluyó.

Universidad de Chile enfrentará a la UC este miércoles 28 de junio a las 18:00 horas en el Estadio Santa Laura, encuentro que se jugará partiendo desde el minuto 32 tras los incidentes en Concepción de hace casi dos meses.