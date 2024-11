Con polémica terminó la final de la Copa Chile 2024 entre Universidad de Chile y Ñublense. Los azules se quedaron con el trofeo en un partido que quedó marcado por el gol anulado a los chillanejos de Patricio Rubio a los 61’ de juego.

El tanto del atacante fue invalidado por una falta previa tras una revisión en el VAR por parte de José Cabero, cosa que dejó fúrico al jugador en los minutos restantes del partido. Por lo mismo y tras mucho reclamar Rubio se fue expulsado en lso descuentos.

Luego de la dura derrota, el atacante de Ñublense realizó sus descargos en charla con Al Aire Libre, donde desclasificó la charla que tuvo con Cabero que derivó en su expulsión del partido.

“Lo que dije no más. A la U le robaron el título por la falta que inventaron y ahora querían arreglarla, cuando el problema es de la ANFP”, aseguró el atacante de 35 años.

En ese sentido, el ex Universidad de Chile afirmó que “el profe (Mario Salas) me dijo que me calmara. Habíamos dejado todo y que no dependía de nosotros”.

“Aclaro que no tengo nada en contra de la U ni de su gente, al contrario. Solo que para mí no fue falta. Si van a ver el VAR debieron advertir la de Lorenzo Reyes en el gol de la U que le rompen la boca”, concluyó.

¿Castigo para Patricio Rubio?

Cabe recordar que tras la anulación de su gol Patricio Rubio apuntó a una cámara de TNT Sports y gritó a viva voz que “los cagaron en el torneo y lo quieren arreglar ahora (…) está arreglado. Si ya perdieron el año”.

Habrá que ver si estas acusaciones traen algún castigo para Rubio pensando en la temporada 2025. Queda en manos de José Cabera informar este hecho para una posterior citación al Tribunal de Disciplina para que dé explicaciones.