El furioso gesto de Patricio Rubio al salir del Nacional: no quiso hablar tras gol anulado

Universidad de Chile venció a Ñublense y se quedó con el título de la Copa Chile, el primero luego de una larga sequía de siete años y medio. Los azules se sacaron la rabia después de perder el Campeonato Nacional contra Colo Colo y festejaron con su gente en el Estadio Nacional.

Por otro lado, fue una jornada muy amarga para los Diablos Rojos, quienes tuvieron un gol anulado a los 60′. Patricio Rubio anotaba el empate, pero el VAR llamó al árbitro José Cabero para acusar una falta de Manuel Rivera sobre Franco Calderón en la jugada del gol. La conquista se anuló.

La rabia del delantero se hizo sentir. Luego del gol anulado, Rubio buscó una cámara de TNT Sports y dejó un incendiario mensaje: “Se cagaron en el torneo y lo quieren arreglar ahora, cagones“, manifestó, referenciando el título que la U perdió contra Colo Colo hace poco más de una semana.

Su molestia persistió hasta que se fue del estadio, donde su paso por la zona mixta fue en completo silencio. No quiso hablar con los medios. A la salida del estadio, estuvo conversando y felicitando a Cecilia Pérez, vicepresidenta de Azul Azul, pero mantuvo su silencio con la prensa.

Patricio Rubio se fue furioso del Estadio Nacional | Photosport

Mario Salas y la polémica de Patricio Rubio

Por otro lado, Mario Salas, entrenador de Ñublense, manifestó que “los árbitros son personas, cometen errores y a veces entran con temores. Yo confío plenamente en la disposición de ellos. Puede haber errores, pero más allá del arbitraje, creo que la U merece ganar el partido“.

Sí se manifestó contra la programación. “La programación juega, no es un mito ni algo invisible. Nosotros jugamos tres partidos en ocho días, con un plantel muy reducido y que no es de un equipo grande, en el que hacen la fuerza 15 jugadores y el resto son jóvenes con poca expertiz. No quiero estar reclamando, la U nos pasa por encima por su calidad futbolística, pero esto influye”, dijo.