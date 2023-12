Marcelo Díaz está muy cerca de concretar su anhelado regreso a Universidad de Chile, el club de sus amores del que salió hace más de una década para realizar una exitosa carrera en el extranjero.

Eso sí, antes se debe esperar el visto bueno del nuevo entrenador que contratarán los azules para la temporada 2024, algo que no le gustó mucho a Diego Rivarola, uno de los referentes de la institución en los últimos años.

El ex delantero de la U entiende que hay jugadores que no necesitan ser aprobados por un director técnico, debido a que su sola presencia en el camarín provoca un liderazgo positivo.

Rivarola se compara con el Chelo Díaz

Rivarola comentó en ESPN que “hay jugadores que el club siente que son una necesidad y los debes traer. Meter al técnico, en esta pasada, es mala decisión. Y después debe rendir el jugador”.

Detalló que en su regreso a la U le ocurrió algo similar a lo que vive hoy el Chelo Díaz. “A mí me pasó lo de Marcelo. Dijeron ‘a Diego no lo traigamos’, porque estaba grande, viejo. Y después salí goleador con el Morning sí si fijaron en mí. Federico Valdés me dijo queremos que vuelvas”.

Por eso cree que “es igual a lo que pasa con Marcelo Díaz, pero no son temas que dependen del técnico. Me necesitaban como referencia, para volver a ganar los clásicos. Y el técnico, que era Pelusso, ya estaba”.

Complementa señalando que “jugadores como Díaz son decisión de club que lleguen, no del entrenador. Ahora creo que concordamos que se necesita un jugador que marque una línea y su llegada es positiva”.

¿Qué títulos ganó Díaz en la U?

Marcelo Díaz fue muy exitoso en Universidad de Chile, donde fue titular y figura en el torneo más importante que tiene el club en su historia: la Copa Sudamericana.

Además ganó cuatro veces el título del Campeonato Nacional: una vez el 2009, dos veces el 2011 y una vez el 2012, antes de emigrar al Basilea de Suiza, donde comenzó su carrera internacional.